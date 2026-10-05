La Fórmula 1 se rinde al «maestro» Alonso tras hacer magia en Malasia

Fernando Alonso volvió a hacer magia en el Gran Premio de Baréin después de aprovecharse de la lluvia y una carrera convulsa para acabar en octava posición en el circuito de Sepang en Malasia, donde se celebró este GP debido al conflicto de Oriente Medio. Lógicamente, la exhibición del piloto más veterano de la parrilla ha sido elogiada por otros miembros del paddock que se han rendido al «maestro del caos».

Fernando Alonso celebró su renovación con Aston Martin con el mejor resultado de la temporada en el GP de Baréin, que se celebró este domingo en Malasia debido al conflicto de Oriente Medio. El piloto asturiano sumó cuatro puntos para la clasificación después de una carrera en la que volvió a dar un clínic y en la que se aprovechó el revuelo generado por la lluvia para firmar otra remontada épica de las que acostumbra. Además, también dejó varios highlights en su camino hacia lo imposible.

Fernando Alonso partió de la duodécima posición tras una genial sesión de clasificación y pronto se vio rezagado a las posiciones traseras de la carrera a la espera de que un safety car apañara su carrera. Esto sucedió y, tras la reagrupación, llegó un recital de adelantamientos en el que superó a Lewis Hamilton, Checo Pérez, su compañero Stroll, Ocon y también superó a Lindblad con una maniobra genial, que fue uno de los mejores momentos de la carrera.

Para finalizar la carrera, el abandono de Russell y un error de Lando Norris le dejaron en la octava posición y acabó aguantando durante tres vueltas el puesto ante el piloto de McLaren, que no pudo con el bicampeón del mundo y el recién renovado, que volvió a demostrar que, si Aston Martin y Honda le dan un buen coche, tiene mucho recorrido por delante en la Fórmula 1.

«Es un maestro en el caos»

«Había pilotos, como Hülkenberg con Norris, que se metieron en líos y se quedaron sin batería en dos vueltas. Yo la guardaba para las rectas y la tenía a tope», afirmó Fernando Alonso sobre su estrategia en una carrera en la que volvió a hacer un alarde de sus principales virtudes como piloto de Fórmula 1 y que dejó claro lo siguiente a la conclusión de la carrera: «Creo que también son circunstancias que te ayudan o no te ayudan si consigues entenderlas y leerlas en carrera».

Su buen hacer en Malasia también impresionó a sus rivales, como refleja la radio entre el ingeniero de Piastri y el piloto de McLaren a la conclusión de la carrera. «Lo has escuchado bien, sí. Alonso es P8», dijeron desde boxes y desde el coche británico salió la siguiente reflexión: «Siempre es el maestro del caos». Este es el resumen perfecto de una actuación antológica de un Fernando Alonso que tiene mucho que decir en la Fórmula 1.