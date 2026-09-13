Simeone insiste en la reconstrucción y reconoce la polémica con el penalti: «Salimos favorecidos»

Simeone puso fin a la mala racha del Atlético con polémica. Después de dos derrotas consecutivas, el conjunto colchonero sufrió en el Reale Arena y no desatascó el partido hasta el penalti por mano de la Real Sociedad. Una decisión arbitral que protestó el equipo vasco y que dio pie a que los rojiblancos acabasen imponiendo su juego para recobrar la ilusión…aunque en medio de la reconstrucción.

«La alegría llega cuando uno gana. Se puede mejorar porque estamos en reconstrucción y no tengo duda de que es así. Ellos tuvieron dos ocasiones en la primera parte y nosotros otras dos. Luego, en la segunda, no han generado peligro hasta el disparo de Jonathan David y luego el penalti. Esta vez salimos favorecidos de una jugada rocambolesca», comentó el argentino.

Sobre la efectividad de los cambios, Simeone alabó el impacto del delantero canadiense: «Salió bien porque, si no, me hubieran dicho que por qué saqué a Baena y Kang-in. Salió como queríamos. Metimos un delantero que vino bien. Le dije que no empezaba de inicio, pero que le íbamos a necesitar. Hizo lo que necesitaba el equipo. Tiene mucha profundidad. Nos ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha jugado»