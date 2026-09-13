Defensa atribuye a un «fallo técnico» que los Eurofighter no dibujasen la bandera de España sobre el cielo de Madring

Los aviones Eurofighter que han sobrevolado Madrid tras la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid no han llegado siquiera a intentar pintar la bandera de España en el cielo madrileño después de que, en el ensayo celebrado el pasado jueves, se produjese un «fallo técnico». Según han asegurado fuentes oficiales del Ministerio de Defensa a OKDIARIO, ese «fallo técnico» impidió que la «bomba de color» funcionase correctamente, por lo que el Ejército del Aire no ha querido correr el riesgo de que se produjese de nuevo el mismo fallo.

Desde el Ministerio que dirige Margarita Robles aseguran que el avión de combate más puntero que posee el ejército español solamente ha utilizado humo blanco en una ocasión, pero no en un lanzamiento coordinado, sino un solo Eurofighter, con motivo del Ejercicio BACSI, en las Jornadas de Demostración Tecnológica realizadas los días 18 y 19 de marzo, en presencia del rey Felipe VI, en Albacete.

La de hoy era la primera ocasión en la que tres cazas tenían que intentar dibujar la bandera de España en el cielo de forma acrobática y coordinada, tal como ha acostumbrado a hacer a lo largo de los años la Patrulla Águila, que en la actualidad ya está dada de baja. De acuerdo con la versión del Ministerio de Defensa, «el Ejército del Aire ha tomado la decisión de cancelar la exhibición» con «bombas de color» durante la celebración del Gran Premio F-1, ante la posibilidad de que volviese a fallar.

Otras fuentes del Ejército añaden a este periódico el argumento técnico de que los Eurofighter, al no ser aviones acrobáticos, sino puramente de combate, «no cuentan de serie con el sistema de depósitos e inyectores de líquido fumígeno de colores (rojo y amarillo) instalados en sus toberas».

En la actualidad, añaden, se están probando prototipos con humo blanco, aunque «la implementación técnica de humo de colores para maniobras de este tipo (acrobático) aún no se encuentra implementada operativamente, en vuelos de exhibición masivos». Pese a todo ello, la organización del Gran Premio de F-1 en Madrid contaba con esa bandera pintada en el cielo madrileño que, finalmente, no se ha visto en el cielo madrileño. .

En la actualidad, tras la baja de la Patrulla Águila, solamente la Patrulla acrobática de helicópteros ASPAS ha realizado exhibiciones con «bomba de color» y ha pintado en el aire banderas. Pero, siempre según el Ministerio de Defensa, la patrulla ASPAS no estaba hoy disponible para sobrevolar Madrid, puesto que ha estado siguiendo el recorrido de la Vuelta Ciclista a España, en su etapa en la provincia de Granada.