El Gobierno traslada a 864 inmigrantes ilegales asentados en las calles de Ceuta a un nuevo macrocentro

El Gobierno ha trasladado este domingo a un total de 864 inmigrantes ilegales a un macrocentro de acogida recién habilitado en el barrio ceutí de Los Rosales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, ha confirmado la operación y ha insistido en que se ha desarrollado «de forma voluntaria y sin incidentes», con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en la ciudad autónoma.

La propia ministra se encuentra en Ceuta desde el pasado jueves, al frente de la coordinación del dispositivo. Junto a ella ha trabajado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ejerce como autoridad funcional en el operativo puesto en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a la avalancha de llegadas de las últimas semanas.

Los inmigrantes trasladados, que vivían hacinados en la calle a las puertas del embolsamiento de Loma Colmenar, han sido instalados en una parcela de Los Rosales que pertenece a SEPES y que el Ministerio de Vivienda ha cedido para sumarla a la red de acogida de emergencia en la ciudad autónoma.

El Departamento de Migraciones no se detiene ahí. Según ha trasladado el propio ministerio, ya trabaja en la habilitación de un espacio adicional pensado para más de 300 mujeres acompañadas de menores, que todo apunta a que se instalará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Con la puesta en marcha del recurso de Los Rosales, el número de plazas temporales operativas en Ceuta se sitúa ya en torno a las 4.300, todas ellas destinadas a atender a los migrantes que han ido llegando a la ciudad en las últimas semanas.