Borja Jiménez corta una oreja de la tarde ante los Victorinos en Las Ventas

Las Ventas se vistió de gala este domingo para recibir a los toros de Victorino Martín, protagonistas de la cuarta cita de la Feria de Otoño. Ante la exigente corrida del hierro de la A coronada, hicieron el paseíllo Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un primer toro difícil desde su salida, al que apenas pudo saludar con el capote. Al animal le costó emplearse en el caballo.

No lo tuvo nada fácil el madrileño para desarrollar la faena, ya que el toro apenas tuvo movilidad. Uceda Leal puso mucho esfuerzo de principio a fin para intentar sacarle partido, pero las condiciones del animal hicieron inviable el lucimiento. Decidió abreviar y, tras media estocada, fue silenciado.

El segundo toro de Paco Ureña, que fue ovacionado de salida y lo recibió brevemente por medias. Al toro le costó entrar al caballo. Ureña brindó la faena al público y comenzó por la diestra, dejando una primera serie de gran calidad. Continuó por el mismo pitón, firmando varias tandas de mucho nivel, mientras el público se mantuvo muy metido en la faena de principio a fin. Siguió al natural para cerrar la faena. Su labor quedó empañada por una estocada desprendida y recibió una fuerte ovación.

Continuó Borja Jiménez ante el tercero, al que apenas pudo saludar con el capote. El toro se empleó en el caballo. Brindó la faena a su compañero de cartel Uceda Leal y comenzó con muletazos por la diestra de buen gusto. Firmó una faena de mucho esfuerzo, consiguiendo extraer todo lo que tenía el animal. Los mejores momentos llegaron al natural. Remató con una gran estocada y cortó una oreja.

El cuarto fue para Uceda Leal, ante un toro que no dio demasiado juego y al que apenas pudo saludar con el capote. Le costó emplearse en el caballo y se quedaba corto en sus embestidas.

Fue muy difícil desarrollar la faena, con los mejores momentos por el pitón izquierdo. Poco a poco, el animal fue a menos y Uceda Leal volvió al natural, donde dejó los pasajes más destacados. Decidió abreviar y, tras una media estocada al segundo intento, recibió una ovación.

Paco Ureña se enfrentó al quinto, ante el que no tuvo demasiadas opciones. Pasó desapercibido con el capote y tampoco terminó de emplearse en el caballo. El animal fue muy complicado y apenas ofreció opciones de lucimiento a pesar de los esfuerzos del murciano. Se quedaba corto en todo momento, haciendo imposible ligar cada muletazo. Tras varios intentos por ambos pitones, Ureña no tuvo más opción que abreviar. Después de una media estocada, recibió pitos.

Cerró la tarde Borja Jiménez ante un sexto que apenas le dio opciones de lucimiento con el capote. El animal se empleó en el caballo y en banderillas.

Fue un toro muy complicado, pero Borja Jiménez puso mucho esfuerzo, pero lamentablemente apenas encontró opciones, ya que el animal se rajó enseguida. Cerró con media estocada y fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas.

Cuarto festejo de la Feria de Otoño 2026.

Toros de Victorino Martín.

Uceda Leal: silencio y ovación.

Paco Ureña: ovación y pitos.

Borja Jiménez: oreja y silencio.