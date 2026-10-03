Agridulce confirmación de Marco Pérez

Las Ventas continuaba con la Feria de Otoño. Esta tarde, el cartel estuvo formado por Emilio de Justo, Víctor Hernández y Marco Pérez, que hicieron el paseíllo ante una corrida de Victoriano del Río, en una tarde en la que se colgó el cartel de «No hay billetes». Todas las miradas estaban puestas en Marco Pérez, que afrontaba ante la afición madrileña la ansiada confirmación de su alternativa.

Abrió la tarde el salmantino en el día de la confirmación de su alternativa, ante un primero al que saludó a la verónica con buen gusto. Replicó Emilio de Justo con un gran quite por tafalleras. Tras la ceremonia de alternativa, con Emilio de Justo como padrino y Víctor Hernández como testigo. Marco Pérez brindó el toro de su confirmación a su padre y dejó una faena de mucho esfuerzo de principio a fin ante un animal que no se lo puso fácil, destacando especialmente en el toreo en redondo en los medios. Firmó un par de series por la izquierda que gustaron en los tendidos. Fue una pena que el animal se viniera a menos, dejándole sin opciones al salmantino en el tramo final de la faena. Optó por rematar, tras una buena estocada y recibió una ovación.

El segundo de la tarde de Emilio de Justo, lo saludó brevemente con algunos lances a la verónica. Destacaron los pares de banderillas y el toro se empleó en el caballo. Brindó la faena al público y comenzó al natural, con muletazos hondos y de buen trazo. El animal se rajó pronto y dejó al torero sin más opción que abreviar la faena. Tras una estocada y golpe de descabello, fue silenciado.

Víctor Hernández, con el tercero, tampoco tuvo muchas opciones con el capote. El toro se empleó en el caballo y destacó un gran quite por saltilleras del madrileño. La faena estuvo marcada por la escasa movilidad del animal. Debido a ello, Hernández tuvo que citar desde la distancia para intentar ligar cada muletazo. Continuó al natural, dejando buenas sensaciones. Se mostró muy dispuesto de principio a fin, aunque las condiciones del animal condicionaron por completo su faena y las protestas continuas de los tendidos. No estuvo firme con los aceros y fue silenciado.

Continuó Emilio de Justo ante el cuarto de la tarde, al que apenas pudo saludar con el capote. El toro se empleó en el caballo y destacó un quite por tafalleras de Víctor Hernández. Dejó una faena muy ligada de principio a fin ante un toro escaso de fuerza. Al no ver opciones de lucimiento, decidió poner punto final. Remató con una gran estocada y fue silenciado de nuevo.

Víctor Hernández, con el quinto, tampoco tuvo muchas posibilidades. Lo saludó brevemente con el capote. Destacó Marco Pérez por delantales limpios, rematando con una buena media verónica. En banderillas estuvo impecable Yelko Álvarez. El madrileño puso mucho esfuerzo, pero el animal apenas embestía en su muleta. Lo probó por ambos pitones, pero fue imposible desarrollar la faena. Abrevió con media estocada y fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Marco Pérez, en el día de su confirmación, recibiendo al sexto con un ramillete de verónicas ajustadas a tablas. El toro se empleó en el caballo y en banderillas. Mostró disposición ante un sexto toro que no terminó de darle opciones. El salmantino lo intentó por ambos pitones, pero la condición del animal hizo imposible que la faena tomara vuelo. Tras verlo imposible decidió abreviar. Tras un pinchazo, dejó una estocada efectiva y fue silenciado de nuevo.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas (Madrid).

Corrida de toros.

Tercer festejo de la Feria de Otoño 2026.

Lleno de «No hay billetes».

Toros de Victoriano del Río.

Emilio de Justo: Silencio y silencio.

Víctor Hernández: Silencio y silencio.

Marco Pérez, que confirmaba alternativa: silencio y silencio.