OKDIARIO en el llenazo histórico de Las Ventas por Ceuta: «Merecemos un presidente más español que todos nosotros»

La plaza de Las Ventas ha colgado este lunes, Día de la Hispanidad, el cartel de no hay billetes. Más de 25.700 personas han apoyado la iniciativa de Plaza 1 de homenajear a Ceuta por la corrida de toros del 12 de octubre. Los beneficios recaudados irán destinados íntegros a los ceutíes, según ha confirmado la empresa.

OKDIARIO ha estado presente en una ambientada tarde donde los aficionados han reivindicado la defensa de la soberanía de España. Preguntados en clave nacional, algunos de los presentes han deseado que el próximo 29 de noviembre España tenga «un presidente que sea más español que todos nosotros».

Entre los tendidos se han dejado ver rostros de periodistas conocidos, como Nacho Abad. Además, en el callejón, no se ha perdido la corrida por Ceuta, el entrenador de la Selección Española y muy aficionado a los toros, Luis de la Fuente, que se ha sentado junto al alcalde de Madrid, José Luis Almeida.

Como es tradicional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió elegante con un vestido de corte español. Esta vez acompañada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También entre los asistentes se encontraba la infanta doña Elena, luciendo un abanico con la bandera de España y su clásico sombrero.

El maestro Morante de la Puebla, el mexicano Héctor Gutiérrez y el joven aragonés Aarón Palacio, que confirmaba su alternativa, saludaron ovación tras la lidia del cuarto, segundo y primero, respectivamente. Entregada tarde de la terna, que se sobrepuso al escaso juego de los toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

La expectación estaba puesta en el diestro sevillano, tras aquella apoteósica tarde de hacía justo un año donde salió por la puerta grande, tras brindar un toro a Isabel Díaz Ayuso y a su amigo Santiago Abascal, quien en esta ocasión no ha podido acudir por decidir visitar Ceuta para denunciar «sobre el terreno que todavía sufre una invasión».

En esta ocasión, el maestro Morante brindó su segundo toro al piloto Carlos Sainz, mientras el primero optó por no brindarlo. Sí que brindó a la líder madrileña el mexicano Héctor Gutiérrez, en honor a la Hispanidad. Por su parte, el zaragozano Palacio ofreció la primera faena al público y la segunda a su apoderado, el torero Raúl Gracia, ‘El Tato’.