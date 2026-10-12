Aarón Palacio deja su sello en su confirmación y Morante dibuja el toreo al natural en la corrida de la Hispanidad

La plaza de toros de Las Ventas cerraba su temporada por todo lo alto con una de las citas más señaladas del calendario taurino madrileño, la tradicional corrida de la Hispanidad. Este año en beneficio de la ciudad de Ceuta. Morante de la Puebla, dueño de un toreo personal y cargado de arte, regresaba al ruedo tras la tarde épica del año pasado acompañado por el mexicano Héctor Gutiérrez y el joven aragonés Aarón Palacio, que afrontaba el importante reto de confirmar su alternativa en Las Ventas. Tres toreros, tres conceptos distintos y un mismo objetivo: conquistar a una afición exigente ante toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo, en una tarde que puso el broche a la Feria de Otoño y a la temporada en Las Ventas con los tendidos llenos.

Abrió la tarde de su confirmación Aarón Palacio, que recibió a la verónica y remató con una media. Se empleó con entrega en el caballo y cumplió en banderillas. Llegaba el momento de confirmar su alternativa, con Morante de la Puebla como padrino y Héctor Gutiérrez como testigo.

Brindó al público y comenzó la faena por el pitón derecho, dibujando un par de series de exquisita factura. Cambió de mano para torear al natural y, con la debida distancia, cuajó una serie que encandiló a los tendidos. Continuó por doblones, jugando con los cambios de mano, antes de rematar con un soberbio pase de pecho, de rodillas y anclado en la arena, que hizo estallar los olés en los tendidos. Empañó todo su esfuerzo con la espada; tras varios pinchazos, consiguió rematar la faena.

Morante de la Puebla recibió al segundo de la tarde a la verónica, tratando de estirar la embestida de un toro que se quedaba corto y no terminaba de entregarse. El astado mostró pocas ganas de emplearse tanto en el caballo como en el tercio de banderillas.

Tras la ceremonia de devolución de trastos, Morante tanteó al animal por ambos pitones, pero pronto se hizo evidente la nula colaboración del toro, que apenas ofrecía recorrido y no permitía hilar los muletazos. Sin opciones de lucimiento ante la falta de embestida, el sevillano optó por abreviar, dejando media estocada. Fue silenciado.

El tercero de la tarde, de la ganadería de Núñez del Cuvillo, fue recibido con protestas por parte de los tendidos debido a sus condiciones. Pasó sin demasiado lucimiento por el capote de Héctor Gutiérrez, antes de que Aarón Palacio protagonizara un destacado quite por chicuelinas.

Brindó el mexicano su faena a Isabel Díaz Ayuso —la presidenta de la comunidad de Madrid, allí presente junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo— y comenzó por el pitón derecho, dibujando un par de series de notable nivel. Con paciencia y distancia, fue sacando poco a poco las posibilidades de un animal que no le regaló nada. Al natural llegaron los pasajes más destacados, con muletazos de mayor expresión y profundidad. Culminó su labor con una buena estocada, que fue reconocida por el público con una fuerte ovación tras no ser atendida la petición de oreja.

Morante de la Puebla recibió al cuarto de la tarde a la verónica. El toro se empleó en el caballo, aunque le costó entregarse.

Brindó el toro a Carlos Sainz y comenzó la faena tanteando a un animal deslucido desde su salida, ante unos tendidos que mostraban su disconformidad con protestas. Continuó al natural, dibujando muletazos en redondo que fueron animando al público. Por la diestra, el astado ofreció mayores posibilidades y el sevillano dejó un par de series exquisitas. Poco a poco, Morante consiguió que la faena fuera a más, llevando al animal a los medios, donde prosiguió con muletazos hondos y de gran expresión. Cerró por naturales, con el público ya entregado a su toreo. Remató de media estocada al segundo intento y recibió una fuerte ovación.

Héctor Gutiérrez apenas pudo lucirse con el capote ante el quinto de la tarde, un toro muy descoordinado desde su salida que, sin embargo, se empleó en el caballo.

El mexicano brindó la faena al público y se encontró con muchas dificultades para construirla debido a las condiciones del astado. Puso empeño de principio a fin, pero la falta de opciones del animal hizo inviable cualquier intento de triunfo. Aun así, dejó algunos destellos de calidad, especialmente en una buena tanda de naturales que llegó a encandilar los tendidos. Remató de una buena estocada y fue silenciado.

Aarón Palacio cerró la tarde de su confirmación ante un sexto toro cuya presentación volvió a ser protestada por los tendidos. Lo recibió con medias verónicas y se lució con un farol de rodillas, antes de continuar con verónicas de mucho gusto. El astado se empleó en el caballo y cumplió en banderillas.

Brindó la faena a Curro Vázquez y comenzó por la diestra, dejando muletazos de buen trazo. Sin embargo, al animal le faltó humillación y ofreció pocas opciones. El joven torero lo intentó por ambos pitones, pero no logró conectar con los tendidos. Pese a ello, dejó destellos que invitan a valorar su presentación. Remató de una buena estocada y fue silenciado.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida del Día de la Hispanidad. Último festejo de la temporada venteña. Lleno de «no hay billetes».

Toros de Núñez del Cuvillo y Garcigrande (1.º, 2.º y 5.º), Morante de la Puebla: silencio y ovación.

Héctor Gutiérrez: ovación y silencio. Aaron Palacio, que confirmaba la tentativa: ovación y silencio.