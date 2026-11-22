Palma ya está oficialmente en Navidad. El Ayuntamiento de Palma ha inaugurado este sábado la iluminación navideña con un gran espectáculo celebrado en el Parc de la Mar bajo el título Palma, La Llum de la Mar, que ha reunido a 60.000 personas.

La propuesta, presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha combinado música en directo, danza, acrobacias, tecnología audiovisual, videomapping y drones en una producción multidisciplinar en la que participaron cerca de 170 artistas y medio centenar de profesionales técnicos y creativos.

El espectáculo ha convertido el lago del Parc de la Mar, el espacio público y la fachada de la Seu en un único escenario, con la luz y la relación histórica de Palma con el Mediterráneo como protagonistas. A través de diferentes escenas, la representación ha recorrido los orígenes de la ciudad, su evolución y algunos de los elementos más destacados de su identidad cultural.

Música, danza y luz para iniciar la celebración

La programación ha arrancado con las actuaciones de Christa Elmer Trío y Gaizka Baena Mediterranean Band, que ofrecieron dos propuestas musicales antes de dar paso al espectáculo principal.

El primer acto, titulado El origen y la luz, ha estado protagonizado por varios llaüts que han recorrido el lago transportando esferas luminosas que se han ido incorporando progresivamente al agua. La escena ha contado con la Banda Municipal de Palma, bailarines, acróbatas y artistas aéreos, y culminado con la interpretación de Carta als que vindran, a cargo de Álvaro Chaves.

Uno de los momentos centrales ha llegado con el segundo acto, La memòria de la pedra, que ha convertido la fachada de la Catedral en una enorme pantalla audiovisual. Durante nueve minutos, un videomapping monumental ha proyectado imágenes inspiradas en la arquitectura, la naturaleza y el patrimonio cultural de Mallorca.

La propuesta ha rendido homenaje a figuras destacadas de la cultura balear, entre ellas los escritores Ramon Llull, Costa i Llobera y Maria Antònia Oliver; los pintores Antoni Gelabert, Ricardo Anckerman y Pilar Montaner Maturana; el arquitecto Gaspar Bennazar y los artistas contemporáneos Albert Pinya y Pep Guerrero.

La secuencia final ha transformado visualmente la fachada de la Seu en un gran vitral de colores, con el rosetón como elemento central.

Los drones protagonizan el encendido de las luces

El tercer acto ha contado con la participación de la cantante Julia Colom, que ha interpretado Una illa per tu i per jo acompañada por bailarines, acróbatas y zancudos. La actuación ha incorporado coreografías con elementos luminosos y juegos de contrastes, además de la participación de varios niños que han bailado alrededor del lago, recreando escenas de juego con las esferas sobre el agua.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado cuando varios niños de la Fundación ASPANOB han entregado una esfera luminosa al alcalde de Palma. Este gesto ha dado paso al espectáculo de drones, que durante nueve minutos ha dibujado en el cielo diferentes imágenes relacionadas con la historia y la identidad de la ciudad.

La exhibición aérea ha concluido con una cuenta atrás que ha marcado el encendido oficial del alumbrado navideño. A continuación, los drones han formado el mensaje Feliz Navidad, Palma, acompañado de música y un espectáculo pirotécnico que ha puesto el broche final a la celebración.

Más de 705 kilómetros de iluminación navideña

El traslado del tradicional acto de encendido al Parc de la Mar ha permitido al consistorio disponer de un espacio de mayores dimensiones y desarrollar una producción diseñada específicamente para este entorno, con la Catedral como telón de fondo.

El espectáculo ha contado con la colaboración de la Catedral de Mallorca y del Museu Marítim de Mallorca, dependiente del Consell de Mallorca, además de la implicación de diferentes servicios municipales y equipos técnicos y creativos. Para facilitar la asistencia de público, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de autobuses de la EMT y ha desplegado un dispositivo especial de seguridad y movilidad.

Con este acto, Palma da comienzo a una campaña navideña que este año contará con un importante despliegue lumínico: un total de 705,7 kilómetros de guirnaldas y 3.518 módulos iluminarán las calles y los espacios públicos de la ciudad durante las próximas fiestas.