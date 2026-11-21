Muere un joven de 20 años en Mallorca al despeñarse desde unos 70 metros de altura en la Serra de Tramuntana
Estaba de excursión en el Puig de Massanella, en el municipio de Escorca
De forma fortuita se ha precipitado y ha fallecido debido al brutal impacto
Un joven de unos 20 años de edad ha muerto al despeñarse desde unos 70 metros de altura cuando realizaba una excursión en el Puig de Massanella, en el municipio mallorquín de Escorca.
Los hechos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, han tenido lugar a lo largo de la mañana de este sábado.
De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima había salido a hacer una excursión acompañada de otra persona.
En un momento dado, y aparentemente de forma fortuita, se ha precipitado desde una altura aproximada de 70 metros y ha fallecido debido al impacto.
Hasta el lugar se han desplazado, a bordo de un helicóptero, agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.