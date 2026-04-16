Muere un excursionista alemán de 65 años al caer desde un precipicio de 30 metros en Valldemossa

Un excursionista alemán de 65 años ha muerto este jueves al caer desde un precipicio de 30 metros de altura en el municipio mallorquín de Valldemossa, en plena Serra de Tramuntana.

Según ha explicado la Guardia Civil, el fatal accidente ha ocurrido poco antes del mediodía cuando el hombre estaba realizando una excursión con un grupo de unas diez personas. En un momento dado, el senderista se ha apartado de sus compañeros y éstos le han perdido el rastro.

Al ver que no volvía con ellos, los excursionistas han vuelto hacia atrás y se han dado cuenta de que el hombre había caído por un desnivel de entre 30 y 40 metros en una zona próxima al torrente de sa Marina, en Valldemossa.

Según ha informado Bombers de Mallorca, efectivos del Parque de Sóller, con la ayuda del helicóptero Milana, han procedido al rescate del cadáver del hombre. En el dispositivo de emergencias, también ha participado la Guardia Civil. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Hay que recordar que los Bombers de Mallorca tuvieron que actuar en diez ocasiones durante la Semana Santa, entre ellas seis rescates en la montaña, un accidente de tráfico y dos incendios.

Según el balance que hizo el cuerpo de bomberos en sus redes sociales, entre los incidentes más destacados, los efectivos de los parques de Inca y Sóller, junto con el helicóptero Milana, fueron requeridos para llevar a cabo rescates en el Torrent de Pareis, Valldemossa, Pollença, Sóller, Escorca y Galatzó.