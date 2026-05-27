Machacada a golpes con un ventilador: así asesinó una mujer a su suegra en Pere Garau y la dejó agonizando

El crimen de Pere Garau sigue revelando detalles estremecedores. La investigación apunta ahora con fuerza a un ventilador doméstico como el arma utilizada para asesinar brutalmente a María del Rosario, la mujer de 73 años hallada muerta en su vivienda de Palma. Los agentes creen que la víctima recibió una salvaje paliza con el aparato durante una violenta discusión con su nuera, detenida desde el lunes.

La imagen resulta escalofriante incluso para los investigadores más veteranos: un simple ventilador de casa convertido en un arma mortal. El electrodoméstico fue intervenido por la Policía Nacional durante la reconstrucción del crimen y ya ha sido enviado a un laboratorio forense, donde será analizado en busca de restos orgánicos, sangre y huellas que permitan confirmar cómo se produjo la agresión.

La detenida, María Ángeles F.S., de 36 años, habría reconocido que golpeó repetidamente a su suegra durante el enfrentamiento. Según su versión, la anciana todavía respiraba cuando abandonó la habitación, pero jamás pidió ayuda. Pasaron varias horas hasta que alguien encontró el cadáver. Eso significa que la anciana quedó tendida en el suelo, agonizando hasta que murió.

Los investigadores sospechan que durante ese tiempo la mujer limpió parte de la escena del crimen, escondió ropa manchada de sangre y trató de recomponer el escenario de la agresión. De hecho, el cuerpo apareció colocado sobre una cama, una circunstancia que hace pensar a los agentes que pudo ser movido después de la muerte. Otro punto a tener en cuenta son las lesiones que presentaba. Arañazos en brazos y rostro, además de erosiones en los nudillos. Para los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, esas marcas encajan con un ataque extremadamente violento y con el intento desesperado de la víctima por defenderse de la lluvia de golpes.

Varios vecinos aseguran que las discusiones entre suegra y nuera eran constantes y que los gritos se escuchaban casi a diario en la tercera planta del número 17 de la calle Gabriel Llabrés. Pero nadie imaginó que aquella convivencia explosiva acabaría de la forma más brutal.

La escena posterior al crimen también ha causado impacto en el barrio. Tras la agresión, la sospechosa salió del domicilio y se sentó en la terraza de un bar próximo a la casa, donde se tomó un café tranquilamente. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la mujer estaba tranquila e impasible, como si la cosa no fuera con ella.

Fue allí donde finalmente la localizó una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII). A pocos metros, dentro del piso familiar, yacía el cuerpo sin vida de la anciana, presuntamente asesinada a golpes con un ventilador, convertido ya en el símbolo macabro de uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Palma en los últimos años.

Fue este pasado martes, cuando la Policía Nacional llevó a la acusada de nuevo hasta la vivienda para realizar la reconstrucción de los hechos. Allí, los vecinos le gritaban: «¡Asesina!», «¡Tus muertos!», «¡Cabrona, eres una hija de puta!». Los insultos y gritos retumbaron en plena calle Gabriel Llabrés de Palma mientras María Ángeles F.S., de 36 años, permanecía custodiada por varios agentes y con visible tensión en el ambiente. La acusada permaneció prácticamente impasible mientras decenas de residentes observaban entre lágrimas y rabia cómo regresaba al edificio donde, presuntamente, acabó con la vida de su suegra tras una violenta discusión doméstica.