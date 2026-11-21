Joan Reynés, un delincuente mallorquín que salió del infierno: «Empecé a fumar porros con 13 años, perdí a mi madre y acabé robando; hoy he cambiado mi vida»
Pasó por centros de menores, acumuló causas judiciales y llegó a vivir en una casa abandonada mientras estaba en búsqueda y captura; ahora ha encontrado en el deporte y la disciplina una nueva vida
La vida de Joan Reynés dio un giro mucho antes de que tuviera edad para comprender las consecuencias de sus decisiones. Con 12 o 13 años comenzó a fumar porros. Después llegaron otras sustancias, los robos, las condenas, los centros de menores y una vida marcada por la calle. La muerte de su madre, a la que los médicos daban seis meses de vida y que consiguió luchar durante cuatro años y medio, fue uno de los golpes que marcaron su historia.
A los 21 años se enfrentó a la posibilidad de entrar en prisión. Tenía causas pendientes, miedo y una vida que se desmoronaba. Llegó a vivir en una casa abandonada, con el techo cayéndose y en búsqueda y captura. Hasta que reconoció que había tocado fondo.
Hoy, tras iniciar un proceso de recuperación, Joan habla sin esconder su pasado. Reconoce los errores, recuerda a quienes le tendieron la mano y reivindica que es posible salir de las drogas. Su objetivo ahora es dedicarse al coaching fitness y ayudar a personas que atraviesan la misma situación que él vivió.
PREGUNTA.- Empezaste a consumir siendo muy joven. ¿Cómo fueron tus primeros pasos?
RESPUESTA.- Mi vida empezó siendo una vida normal. Unos padres, tres hermanas y, bueno, todo iba bien, hasta que yo empecé a tener un poquito de conciencia y vi lo que mis hermanas en realidad estaban empezando a hacer. Ellas consumían en casa y yo empecé, que le cogía los porros de donde ellas los cogían y empecé a fumar así.
P.- ¿Qué edad tenías?
R.- Estamos hablando con 12 o 13 añitos.
P.- ¿Qué pasó cuando tu madre enfermó?
R.- A mi madre le diagnosticaron un cáncer. Le dieron seis meses de vida. Los médicos decían que no iba a pasar de ahí. Y ella luchando, luchando y luchando. Sobrevivió cuatro años y medio, cuatro años más de lo que le dijeron. Cuando ella se fue, ahí fue como: «Ya se ha ido lo que te agarra, que era mi madre».
P.- ¿Qué significaba ella para ti?
R.- En este caso, ella, como no trabajaba por su enfermedad, éramos uña y carne. Siempre el vínculo madre-hijo era paternal.
P.- ¿Te sentías solo en casa?
R.- Mis hermanas no la trataban bien. Yo veía cómo la trataban y era algo agonizante para mí. Ahí en casa, a mí tampoco me trataban muy bien. Yo me escondía más en mi cuarto. […] Siempre me tenían como marginado. En el colegio, haciendo amigos, siempre había sido muy aislado.
P.- ¿Qué ocurrió después de empezar a fumar porros?
R.- A partir de ese momento, pues empiezo a ir hacia la mala vida. Ya no tengo ese sustento como madre. Mi padre también hace lo que puede, trabaja, me cuida como puede, pero claro, no está en casa. Yo estoy en la calle. […] Entonces me dejé guiar por la gente que yo veía que estaba ahí, que en realidad no era gente que estaba ahí.
P.- ¿Empezaste a delinquir?
R.- Terminé robando, me entraba en casas con la gente durmiendo, entraba en los coches de noche. Y bueno, al final, pues hasta que te pillan, te pillan.
P.- ¿Cómo fueron tus condenas?
R.- Tuve una condena. Mi primera condena fue de cuatro meses, mi segunda condena fueron seis meses de menor, pero claro, de menor y gracias a la situación del COVID que hubo, el COVID pues se alargó un poco. Entonces yo pude salir en libertad y en ese tiempo yo tenía más causas acumuladas anteriormente. […] Pero yo seguía delinquiendo.
P.- ¿Llegaste a hacer daño a alguien?
R.- Nunca eran robos con violencia. […] De hecho, daño a nadie. Nunca han hecho daño a nadie.
P.- ¿Cómo recuerdas tu paso por el centro de menores?
R.- Al principio fue muy duro. Sinceramente, al principio no me adaptaba. […] Yo cuando entré, la impresión de la gente, yo era muy delgadito, muy flaco. […] Yo estaba asustado. Al final, con el tiempo vi que no era tan malo estar allí, porque vi que como que estaba retenido de lo que era la calle.
P.- ¿Llegaste a sentirte mejor dentro que fuera?
R.- Incluso había momentos que prefería estar encerrado que en la calle, de la manera en la que también estabas limpio allí, por eso mismo que dejabas de consumir. […] Empezar a quererme un poco. Incluso puedo decir que estaba más feliz y reía más estando allí dentro limpio que estando fuera, consumido y de mala manera.
P.- Pero cuando saliste volviste a delinquir.
R.- Cuando salí fuera del centro, volví a liarla. Volví a delinquir. Volví a hacer todo. Pero esta vez salí como con más fuerza, con más autoridad en mí. Pero mala, negativa.
P.- ¿Qué había detrás de esa violencia y esa frustración?
R.- Se habían reído mucho de mí, entonces es como que frustración. Yo sentía frustración dentro de mí, por decirlo de alguna manera, y pagaba esa frustración con la gente.
P. ¿Cuándo llegó el miedo real a acabar en prisión?
R.- Cuando me cogen, me encierran en un centro de menores, el Pinaret, y de allí, pues, me van saliendo causas. […] Me dijeron: «Oye, chaval, que vas para dentro y no vas al Pinaret, sino que te vas a la cárcel de Palma». Yo estaba asustado en ese momento.
P.- Tenías 21 años. ¿Qué pensaste?
R.- Yo ya había estado. […] Sé lo que es estar encerrado. Sé que no serán seis meses porque sé que tengo un montón de causas pendientes. […] No eran seis meses, seis meses, un añito. […] No eran seis meses, pero las otras nunca se sabía si iban a caer ocho o nueve años.
P.- ¿Quién te ayudó a cambiar el rumbo?
R.- Mi padre sabía que yo llevaba un trabajo, que yo ya llevaba tres meses limpio. No era mucho tiempo, pero era suficiente como para que mi padre viera que yo estaba poniendo un trabajo muy intenso. Él lo estaba viendo todo.
P.- ¿Qué supuso entrar en Proyecto Hombre?
R.- Es duro. Es duro porque cómo le explicas a un chaval de 22 años en ese momento que no puedo usar el móvil, que no puede llevar dinero, que no puede salir de casa, que no puede ir con sus amigos, que no sea lo que es en verdad empezar a vivir. […] Fue un trabajo que para mí al principio fue muy duro.
P.- ¿Hubo un momento en el que tocaste fondo?
R.- Yo estaba en una casa abandonada, se me caía el techo en plan literal, se caía el techo. Y aparte, yo también estaba en búsqueda y captura en ese momento. […] Digo, tío, he tocado fondo, o sea, he tocado fondo, ¿sabes? Y no, no puedo más. ¿Cómo puede ser que yo no pueda luchar más?
P.- ¿Qué te hizo reaccionar?
R.- Sigo con vida. Y una persona a la que le dijeron que en seis meses su vida se acababa, siguió luchando cuatro años más. […] ¿Cómo me voy a estar quitando la vida? ¿Sabes? Ahora tengo que poner aquí el trabajo que yo he aprendido, que me han enseñado en Proyecto anteriormente.
P.- Tuviste que dejar atrás a personas que considerabas amigos.
R.- Dejé de ir con la gente que me malinfluencía y fue difícil hacer ese cambio, dejar a esos amigos de toda la vida, pero que no eran amigos. […] Yo era parte de esa escoria. Aquí hay que decirlo. Yo era parte de esa escoria, ¿sabes?
P.- ¿Te arrepientes de haber mantenido esas amistades?
R.- Al principio es difícil. Es muy difícil al principio, porque tú te crees de verdad que ellos son amigos. […] Pero en el mismo momento que tú ya empiezas a estar limpio y ves de qué manera te han tratado realmente, no he hecho nada de menos. Nada.
P.- ¿Has sufrido el rechazo de la gente de tu pueblo?
R.- He visto desprecios, muchos feos por la calle. […] Ir caminando por un lado y a lo mejor ir a saludar a alguien que de pequeño me saludaba o conocía a mi familia y de grande, por haberme convertido en lo que me había convertido, mirar con cara de desprecio, de asco.
P.- ¿Cómo te afectaba?
R.- Eso te baja la autoestima, te baja el ánimo y al final hace que estés… lo coges como excusa para seguir drogándote más.
P.- ¿Y ahora cómo reaccionas?
R.- Ahora no, ahora todo ha cambiado. Ahora, si alguien me mira mal por la calle, lo único que puedo hacer es que tenga buen día.
P.- ¿Qué te ha ayudado a mantenerte firme?
R.- Lo que a mí me ha sacado de allí es madrugar, levantarme. Lo primero, deporte. Cuando me entran ganas, me voy a correr. […] Yo gimnasio. Yo al gimnasio. Levantar pesas es lo que más me ha ayudado. Pero también al principio empecé a hacer jiu-jitsu, justo cuando lo estaba dejando, gracias a mi tío.
P.- ¿Qué has aprendido de esta nueva etapa?
R.- A veces la fuerza no te la da el gimnasio, te la dan las cosas que tú no quieres hacer. O sea, hoy, cuando no me apetece hacer esto, lo hago.
P.- ¿Qué le dirías a un joven que nunca ha probado las drogas?
R.- Lo primero que les diría a los chavales es que, si todavía no lo han probado, que no den ese paso, porque el primer paso siempre da miedo. […] Si no lo han probado, que no lo prueben.
P.- ¿Y a quien ya está dentro de ese mundo?
R.- Que le echen los huevos que le tienen que echar a la vida, que se aferren a la gente que tienen, a sus familiares. […] Que busquen unos amigos o que busquen, si no tienen ninguna alternativa, Proyecto. […] Que madruguen como la gente mayor. Es así. A quien madruga, Dios le ayuda.
P.- ¿Qué quieres hacer a partir de ahora?
R.- Yo me quiero dedicar al coach fitness online, ayudar y, aparte, ayudar a gente que ha estado en mi punto, de donde yo he estado, a poder superarse día a día y a demostrar que es posible.
P.- ¿Se puede salir de las drogas?
R.- Es posible. Hay mucha gente que dice que es imposible, que una vez que te metes ahí es muy difícil salir, que ya está. Nada, es súper posible. Da igual la edad que tenga la gente. Da igual que tengas 40 años. Si estás viendo esto, puedes salir. Hay gente que sale con 50 o 60.
P.- ¿Cómo está ahora la relación con tu padre?
R.- Está súper orgulloso. Ahora me lo llevo a entrenar conmigo. ¿Nos vamos a jugar a tenis, a bicicleta? Sí, sí. Con 60 años que tiene y está hecho una bestia el tío.
P.- Joan, termina con un mensaje para quien esté pasando por lo mismo que tú viviste.
R.- Que lo den todo, que si tienen un objetivo, luchen y vayan a por ese objetivo, que no se queden con nada nunca. Y que si alguien te dice que no puedes conseguir algo, que no le escuches porque están hablando de ellos y no de ti.