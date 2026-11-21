Nicolás Maduro quería rememorar su etapa como conductor de autobús llevando a los futbolistas del Atlético de Madrid del aeropuerto de Caracas a la ciudad. Fuentes conocedoras de las gestiones aseguran que el ex presidente de Venezuela pidió hacer esta acción a personas del entorno de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero.

Maduro trabajó como conductor de autobuses y líder sindical del Metro de Caracas a finales de los años 80 y principios de los 90. Antes de entrar de lleno en la política tras conocer a Hugo Chávez, Maduro se desempeñó como chófer en el sistema de transporte de la capital venezolana.

Este conocimiento, a la hora de conducir autobuses, le hizo proponerle a José Luis Rodríguez Zapatero llevar a un equipo de primera división español por Caracas. En concreto, quería llevar al Atlético del Madrid, un equipo que seguía de cerca el ex mandatario venezolano y que quería que visitara Caracas.

José Luis Rodríguez Zapatero no sólo recibió este encargo por parte de Maduro. El que fuera presidente de Venezuela también le pidió una camiseta del Atleti con su nombre. Zapatero recurrió a sus contactos y se la pidió a Leire Díez, que, a su vez, consultó a personas de su entorno vinculadas al mundo del fútbol. Le consiguieron la camiseta.

Maduro pregunta por el Atleti desde la cárcel

Durante un acto institucional, Nicolás Maduro se declaró seguidor del Atleti y del Fútbol Club Barcelona. «Yo soy del Atletic -sic-, en Madrid soy del Atletic, y en el mundo soy del Barcelona», dijo en la misma semana en que más de 20 personas han perdido la vida en su país entre protestas y manifestaciones contra un régimen que tiene sumido Venezuela en una profunda crisis.

No es la única vez que ha demostrado ser un forofo del Barça. En un vídeo junto a Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, volvió a reivindicar su sentimiento hacia los azulgranas. «¡Qué viva el Barcelona! Ya me convocaron para los entrenamientos», dijo mientras lucía el chándal del equipo catalán.

Nicolás Maduro también ha seguido a sus dos equipos desde la cárcel de Nueva York en la que permanece desde el pasado mes de enero, cuando fue capturado por EEUU. Su hijo Nicolasito ha sido de los pocos que ha podido hablar con él por teléfono y el narcodictador le ha preguntado por el Atleti y el Barça. El pasado 14 de abril, el Barça quedó eliminado de la Champions y fue lo primero que comentó en la llamada con su hijo. «Coño, esa fue una cagada», dijo, en referencia al partido de vuelta en el Metropolitano que certificó la clasificación del Atlético y el adiós europeo del Barça.