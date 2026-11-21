Dos casas aparentemente abandonadas ubicadas en un descampado de Son Güells, cerca de un asentamiento de caravanas, han prendido fuego la tarde de este sábado.

El incendio, según han informado fuentes policiales, se ha declarado alrededor de las 16.45 horas cerca de la rotonda en la que confluyen el Camí Salard y el Camí Vell de Sineu.

Las llamas, cuyo origen por el momento se desconoce, se han extendido por dos casas que aparentemente se encuentran abandonadas y deshabitadas y han generado una gran humareda de color negro.

Uno de los testigos que ha llamado al 092 ha asegurado que ha visto a una persona lanzando petardos al interior de las edificaciones, aunque este extremo no se ha confirmado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Palma y numerosas dotaciones de los Bomberos de Palma.

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Pasadas las 18.00 horas, según las citadas fuentes, los bomberos ya habían logrado sofocar las llamas. Han inspeccionado parte del inmueble, donde no han encontrado ningún rastro que hiciera indicar que estaba habitado.

No obstante, y debido al riesgo de derrumbe del techo observado, el jefe de los bomberos ha ordenado que ninguno de sus efectivos entrara del todo en las casas.

Junto a los dos inmuebles afectados hay una tercera vivienda, esta sí habitada, que ha sido precintada por precaución por los agentes de la Policía Local.

Su morador ha sido informado al respecto y, de acuerdo con las fuentes policiales, ha abandonado el edificio y se ha trasladado temporalmente con un familiar.