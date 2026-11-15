Pánico en la torre de Es Fortí de Palma: un pavoroso incendio en el piso 13 obliga a evacuar todo el edificio

Un pavoroso incendio en una torre de viviendas de Es Fortí, en Palma, ha obligado a evacuar por completo el edificio después de que las llamas se declarasen en torno a las 18:00 horas de este domingo en la planta 13, situada en el penúltimo piso del inmueble.

Por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas, el fuego comenzó a propagarse en esta planta, generando una intensa humareda que provocó momentos de gran tensión entre los vecinos y residentes del edificio.

Ante la magnitud del incendio en Es Fortí, los Bomberos de Palma desplazaron numerosas dotaciones hasta el lugar y procedieron a evacuar a todos los ocupantes del inmueble para garantizar su seguridad y facilitar los trabajos de extinción. Decenas de personas tuvieron que abandonar sus viviendas y permanecer en las aceras de las calles colindantes, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

El dispositivo de emergencia contó también con un importante despliegue de efectivos de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional, que establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la torre. Los agentes invitaron a todas las personas que se encontraban en las inmediaciones a abandonar la zona para evitar riesgos y permitir que los servicios de emergencia pudieran desarrollar su trabajo.

Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia medicalizada del SAMU 061, cuyos sanitarios atendieron a una persona afectada por el fuego y la intensa acumulación de humo. Afortunadamente, su estado no revestía gravedad. Además, varias personas tuvieron que recibir asistencia por sufrir crisis de ansiedad como consecuencia del dramático episodio.

Pese a la aparatosidad del incendio y a la enorme movilización de efectivos, no constan daños personales de gravedad. Por el momento, las causas del incendio en la torre de Es Fortí continúan siendo una incógnita. La investigación permanece abierta para esclarecer cómo comenzó el fuego y determinar las circunstancias en las que se produjo.

Vídeo: Enmanuel López