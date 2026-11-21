Inflama Alcaraz el Inalpi Arena de Turín a su manera. O a la que le permiten las circunstancias. Es igual, él se adapta. Si hay que hacerlo a base de cañonazos, se hace. Que pregunten a Cobolli por ello. Si hay que exprimirse más, se exprime. Shelton da fe de ello. Alcaraz, lastrados por sus molestias en los isquiotibiales, encontró su manera para remontar al estadounidense (3-6, 6-3, 7-6) y repetir final en Turín. Está a un paso de ser maestro.

Shelton tuvo el saque, las piernas y acarició la victoria, pero Alcaraz tuvo cabeza y corazón. El triunfo le deja acariciando las ATP Finals y le permite seguir su particular caza a Sinner en el ranking ATP con otro mordisco. Uno de 400 puntos, que es lo que se lleva el murciano por el triunfo en semifinales. Se queda a 850 puntos del italiano y podrían reducirse a 350 si el murciano conquista el título este domingo.

Claro que cuando arranque la próxima temporada debe defender el Open de Australia conquistado este curso, exactamente 2.000 puntos. Ahí es nada. Los 400 que ha recortado este sábado se unen a lo aglutinado durante sus últimos exitosos meses y el montante se va hasta los 5.590 puntos. Todos ellos en seis torneos. Cabe recordar que ha ganado Viena, Tokio y París y ya está en la final de las ATP Finals tras firmar un 92% de victorias desde su regreso de lesión.