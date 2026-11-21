Carlos Alcaraz grita al techo del Inalpi Arena. «¡Vamos, vamos!», vocifera mientras mira a su equipo y se lleva el dedo índice a la sien porque la empresa en Turín iba de fortaleza mental. Máximo significado en el mínimo contenido. Lo humaniza un Carlos Alcaraz imparable pese a todo, ataviado con tres protecciones diferentes y con el isquiotibial pidiendo tregua. Tiró entonces de épica, del mantra de su abuelo. Cabeza, corazón y cojones. Y de magia, de esa cualidad que tienen los elegidos para solventar cualquier adversidad física. Rindió (3-6, 6-3, 7-6) Shelton y ya espera rival en la final de las ATP Finals. Música, maestro.

Cientos de personas recorren las tripas del Inalpi Arena a la carrera. Se agolpan en la puerta y las prisas ganan protagonismo. «Saca el QR», le dice una niña a su madre. La expectación se cierne sobre la semifinal de las ATP Finals, pero más alrededor de Alcaraz. ¿Cómo estará? ¿Volverá a ser un bombardero? La duda sobre Carlos, esa silueta que se deja ver entre las protecciones —malla del brazo derecho, estabilizador rotuliano de su rodilla derecha y vendaje del muslo izquierdo—, es si su cuerpo está preparado para soportar el cañoneo al que le va a someter Shelton, que de inicio duda.

Doble falta para empezar y posteriormente sirve con segundo servicio. No se dejen engañar por el trampantojo, a raíz de ese momento destapa el tarro de la potencia. Que se note su pasado como quarterback. Saques a más de 220 kilómetros por hora. El saque como arma, para defender en momentos agobiantes y para atacar y llevar la iniciativa. El saque como forma de vida para Shelton. Era Alcaraz contra los misiles y contra sí mismo. Porque duele cada saque supersónico de su rival. Duele en su confianza, que entra en una proporción inversa con la de Shelton.

Cuanto más disminuye la suya, más aumenta la del estadounidense, que huele sangre y se lanza como un tiburón al resto. Cada vez más agresivo, cada vez más profundo y ahí caza a Carlos, que en esas instancias todavía se está decidiendo si fuerza a correr esas bolas o no. La incertidumbre la aprovecha y la provoca en cierta medida, Shelton, porque le obliga a desplazarse sobre la pierna izquierda y, claro, cuesta perder el miedo. «Vas a poder», le dice Samu desde el banquillo.

Aquello estaba muy encapsulado y Alcaraz decide cortarlo de raíz. «Aaaah», grita al techo del Inalpi Arena. Un bramido de liberación, de soltar todo. De decir ‘hasta aquí’. Se escuchó en Murcia. Shelton trató de hacerse el sordo y seguir bailando sobre el escenario del saque y martillear hasta cerrar el set. «Cabeza alta», le dice Samu a un Alcaraz que necesitaba soltar más lastre, un poco más. Se desprende de ello con un par de derechas ganadoras y aprieta el puño. Ahora sí, Alcaraz se asemejaba más a Alcaraz.

Comienza entonces otro partido. No era fácil salir del atolladero porque Alcaraz iba contra natura. Él es creatividad, carreras explosivas, un correcaminos por la pista… Le había tocado imponer prudencia y control hasta que se soltó la melena. «Vamos, Carlos», le grita la grada más, española que estadounidense. A Shelton se le notan las primeras pinceladas de Ferrero, pero todavía no han calado en su sistema nervioso y, cuando vienen curvas, la toma de decisiones sigue siendo errónea.

Alcaraz ya se ha desmelenado, hasta donde le permite su cuerpo, suficiente para conseguir el tan ansiado break y apuntarse la segunda manga. «¡Vamos!», brama. Otra liberación. Esta nivelaba las fuerzas y convirtió el tercer set en un constante toma y daca al saque. Ni una sola bola de break. Nadie cedía, nadie ganaba terreno. «Convencido, Carlos», arenga Samu López a Alcaraz. Vaya si lo estaba. En escenarios inflamables es donde Carlitos saca su magia. Apagó a Shelton por completo a base de servicios. ¿No querías saques? Pues ahí van dos raciones. Shelton se diluyó e imperó el puño en alto del murciano, que firma una gesta épica. Otra más como le gustan a su abuela. Con cabeza, corazón y cojones.