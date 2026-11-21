El Partido Popular ha exigido una rectificación inmediata a Diana Morant, a quien acusa de querer solventar la derrota del presidente del Gobierno en el cara a cara a través de agresiones físicas. Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo rechazan las palabras vertidas por Morant durante un mitin del PSOE en Ontinyent, Valencia, en el que ha expresado: «Yo sé que a todos nos habría gustado que ayer el presidente también le hubiera dado cuatro bofetadas bien dadas».

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE ha desplegado su rabia contenida durante este acto de campaña, en el cual ha calificado a Feijóo de «energúmeno» y «mentiroso» al asegurar que «el perro», refiriéndose a Sánchez, «no entra en la piara, porque no vamos al barro por mucho que quieran». Según ha explicado, el líder del PP ha intentado repetir la estrategia del debate de 2023: «Vi a un presidente y a un energúmeno allí que quería intentar hacer lo mismo que en el año 23». Asimismo, ha vaticinado que Feijóo «estará cuatro años más sin ser presidente, aunque quiera, porque lo será Pedro Sánchez».

Diana Morant ha sido la figura central acompañada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Morant ha acusado a PP y Vox de «machistas y franquistas», cuestionando los pactos de los populares con Vox en la Comunidad Valenciana: «Si gobiernas con racistas, si gobiernas con machistas y si gobiernas con franquistas, ¿en qué te has convertido?».

Las declaraciones de Diana Morant promoviendo la violencia son inaceptables y no pueden normalizarse en democracia. La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública. https://t.co/xHHJK8ckjy — Partido Popular (@ppopular) November 21, 2026

La ministra ya había llamado en el arranque de la campaña «Pecho Paloma» al alcalde de Elche, el también popular Pablo Ruz. En esta ocasión, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificándola de «maleducada» y «mala persona».

Tras estas declaraciones, el Partido Popular ha anunciado que no consiente «que ningún hombre agreda a una mujer», ni permite que una ministra quiera «solventar la derrota del presidente del Gobierno en el debate a través de agresiones físicas» y han acusado a Morant de promover la violencia, al asegurar que este tipo de declaraciones «no pueden normalizarse en democracia».