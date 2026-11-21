Iberdrola España pone en marcha la repotenciación de sus parques eólicos de Isabela y Molar del Molinar en Albacete, impulsando la transición energética en Castilla-La Mancha con estos ambiciosos proyectos que comenzaron en 2024.

Estas actuaciones constituyen uno de los proyectos de referencia de la compañía en materia de repotenciación eólica en España y representan un importante salto tecnológico en el aprovechamiento de los recursos renovables, al incorporar aerogeneradores de última generación, más potentes y eficientes, capaces de generar una mayor cantidad de electricidad con un número significativamente inferior de instalaciones.

La modernización de ambos parques ha supuesto la sustitución de 139 aerogeneradores por tan solo 22 nuevas turbinas, lo que supone una reducción de 117 máquinas, equivalente a más del 84 % del total anterior. Esta transformación permitirá incrementar la producción energética de las instalaciones en torno a un 30%, optimizando el aprovechamiento del recurso eólico y reduciendo su impacto visual y paisajístico.

Mayor eficiencia energética

El parque eólico Molar del Molinar, ubicado en el término municipal de Peñas de San Pedro y en funcionamiento desde 2001, cuenta con una potencia de 49,5 megavatios (MW). Su repotenciación ha conllevado sustituir los 75 aerogeneradores originales, de 660 kilovatios (kW) de potencia unitaria, por 11 nuevas turbinas Vestas de 4,5 MW.

El parque eólico Isabela, situado en el entorno de Casas de Lázaro y Peñascosa, dispone de una potencia instalada de 48 MW y sustituye sus 64 aerogeneradores de 750 kW por 11 máquinas de nueva generación, seis de 4,5 MW y cinco de 4,2 MW.

La incorporación de esta tecnología permite multiplicar hasta por seis la potencia unitaria de los aerogeneradores originales, mejorando la productividad de las instalaciones y aprovechando las infraestructuras eléctricas existentes.

Ambos parques suman una potencia instalada de 97,5 MW y están asociados al suministro de electricidad renovable equivalente al consumo de más de 55.500 hogares.

La repotenciación de Isabela y Molar del Molinar ha sido un ejemplo de dinamización de la actividad económica de la provincia de Albacete y del conjunto de Castilla-La Mancha, favoreciendo la generación de actividad industrial en el medio rural, empleo directo e indirecto y nuevas oportunidades para la cadena de suministro vinculada al sector de las energías renovables. Entre las aportaciones industriales destaca la fabricación de las palas de los nuevos aerogeneradores que se llevaron a cabo en Daimiel (Ciudad Real).

Iberdrola apuesta por La Mancha

Durante las obras de repotenciación, Iberdrola España adjudicó a EnergyLoop, empresa impulsada por Iberdrola Ventures Perseo y FCC Ámbito, la gestión de los residuos y el reciclaje de las palas procedentes del desmantelamiento de los aerogeneradores originales. El proceso comprendió la retirada de 139 aerogeneradores y 417 palas, más de 800 toneladas de materiales tratados, con el objetivo de avanzar en su valorización y aprovechamiento y minimizar los residuos asociados a la renovación tecnológica.

La repotenciación de los parques eólicos de Albacete consolida la posición de Castilla-La Mancha como un territorio estratégico en la apuesta de Iberdrola España por las energías limpias, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible. El carácter innovador de ambos proyectos fue reconocido en 2025 por el Gobierno de Castilla-La Mancha con una Mención Especial en los Premios Regionales de Medio Ambiente, destacando su contribución a la modernización del sistema energético y a la sostenibilidad.

Las actuaciones han contado, además, con el respaldo del programa de Repotenciación Circular, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que concedió ayudas por un importe conjunto de 22,71 millones de euros.