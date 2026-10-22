Iberdrola reúne a grandes figuras del mundo jurídico, empresarial e institucional en la primera edición de su Legal Forum

Iberdrola ha celebrado la primera edición del Iberdrola Legal Forum, un espacio que ha permitido el diálogo y la reflexión sobre el papel del Derecho en los grandes desafíos que plantea la transformación del modelo energético europeo gracias a la electrificación.

Bajo el lema Electrificación, soberanía y seguridad jurídica: una oportunidad de transformación para Europa, el encuentro ha contado con la apertura del presidente ejecutivo del Grupo, Ignacio Galán, quien ha destacado las ventajas de la electrificación para reforzar la autonomía energética y la competitividad de Europa, así como la necesidad de impulsar las inversiones en redes eléctricas para hacer posible esta transformación.

El foro ha comenzado analizando cómo afrontan las grandes compañías un entorno energético en transformación, en un momento en el que la electrificación tiene una importancia creciente para la competitividad de los países y las decisiones de inversión.

El fortalecimiento de la soberanía energética de la Unión Europea ha protagonizado otra de las mesas del foro, que ha puesto de relieve que reforzar esta autonomía pasa por acelerar la electrificación aprovechando los recursos autóctonos para reducir la dependencia exterior y proteger a ciudadanos e industrias de episodios de volatilidad de precios.

Las redes eléctricas han centrado asimismo uno de los principales debates del encuentro como elemento clave para impulsar la electrificación. En este ámbito, se ha apuntado a la necesidad de establecer incentivos adecuados y predecibles, agilizar los permisos y mejorar la planificación y coordinación de las nuevas infraestructuras.

La fiscalidad energética ha completado el programa del foro y sobre ella se ha señalado que es uno de los ámbitos en los que debe existir una mayor coherencia entre las políticas europeas y su aplicación por los Estados miembros. Además, se ha defendido una fiscalidad que aporte las señales económicas adecuadas y elimine las barreras a la electrificación.