La Seguridad Social establece que las pensiones deben abonarse entre el primer y el cuarto día natural del mes. Sin embargo, los bancos adelantan el pago de estas prestaciones. Por este motivo, la fecha de ingreso de la pensión y de la paga extra de noviembre puede cambiar dependiendo de la entidad en la que cada beneficiario tenga domiciliada la prestación.

«La pensión media del sistema de la Seguridad Social se sitúa en 1.376,1 euros en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. La Seguridad Social ha abonado 10.565.782 pensiones a cerca de 9,6 millones de personas en la nómina de octubre, que asciende a 14.540 millones de euros. En octubre se han registrado casi 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad, cerca de 1,1 millones de pensiones de incapacidad permanente, 333.841 de orfandad y 47.038 en favor de familiares», detalla la Seguridad Social.

Paga extra de las pensiones en noviembre de 2026

Éstas son las fechas previstas para el ingreso de las pensiones en noviembre de 2026: Bankinter, Caja Ingenieros y Unicaja realizarán el abono el lunes 23 de noviembre; CaixaBank y Banco Santander, el martes 24 de noviembre; mientras que Ibercaja, BBVA, Banco Sabadell, ING, Kutxabank, Abanca y Cajamar tienen previsto efectuar el ingreso el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas fechas son orientativas y que el ingreso podría variar a lo largo de la semana.

Este mes también se abona la segunda paga extra del año, cuya cuantía corresponde a la de una mensualidad ordinaria. Por lo tanto, una persona que cobra una pensión de 1.500 euros brutos al mes recibiría un total de 3.000 euros brutos en los próximos días. Mientras, las pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extras están prorrateadas.

Para los nuevos pensionistas, cuando la fecha de inicio de la pensión se encuentra entre junio y noviembre, la Seguridad Social calcula la cantidad correspondiente a razón de una sexta parte por cada mes con derecho a prestación, incluido aquel en el que comienza el cobro. Por ejemplo, una persona que haya empezado a cobrar la pensión en septiembre tendrá derecho a tres sextas partes de la paga extra. Esto explica por qué algunos beneficiarios reciben en noviembre una cantidad superior a su mensualidad habitual, pero sin llegar a cobrar el doble.

Pensiones mínimas

La pensión mínima contributiva de jubilación en 2026 se sitúa en 12.441,80 euros anuales para los beneficiarios de 65 años o más que tienen cónyuge no a cargo. En el caso de quienes viven solos, la cuantía mínima asciende a 13.106,80 euros al año, mientras que aquellos que tienen cónyuge a cargo perciben al menos 17.592,40 euros anuales.

Para los jubilados menores de 65 años, la prestación mínima es de 11.590,60 euros anuales si tienen cónyuge no a cargo y de 12.262,60 euros si constituyen una unidad económica unipersonal. Cuando existe cónyuge a cargo, el mínimo alcanza los 17.592,40 euros. Por otro lado, los titulares de una pensión de gran incapacidad con 65 años o más tienen garantizados 26.385,80 euros anuales si tienen cónyuge a cargo, 19.660,20 euros si viven solos y 18.662 euros si tienen cónyuge no a cargo.

En las pensiones de incapacidad permanente total derivadas de enfermedad común para menores de 60 años, las cuantías mínimas son de 9.662,80 euros anuales cuando existe cónyuge a cargo o se trata de una unidad económica unipersonal, y de 9.580,20 euros cuando el cónyuge no está a cargo. En el caso de la incapacidad permanente parcial del régimen de accidentes de trabajo para mayores 65 años, se aplican las mismas cantidades mínimas que en la jubilación ordinaria.

Viudedad

En 2026, la cuantía mínima para los menores de 60 años se sitúa en 9.931,60 euros anuales. Para quienes tienen entre 60 y 64 años, asciende a 12.262,60 euros, mientras que los mayores de 65 años o las personas con una discapacidad igual o superior al 65 % reciben un mínimo de 13.106,80 euros al año. Por su parte, los beneficiarios de una pensión de viudedad que tienen cargas familiares perciben un mínimo de 17.592,40 euros anuales.

Incapacidad permanente

La cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente en 2026 depende del grado de invalidez, la edad del titular y su situación familiar. En el caso de la gran incapacidad, los importes anuales alcanzan los 26.385,80 euros para quienes tienen cónyuge a cargo, los 19.660,20 euros para las personas que viven solas y los 18.662 euros para quienes tienen cónyuge no a cargo.

En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, las cantidades mínimas son de 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros para unidades económicas unipersonales y 12.441,80 euros cuando existe cónyuge no a cargo.

Finalmente, los beneficiarios de una incapacidad permanente total con 65 años perciben las mismas cuantías que corresponden a la jubilación ordinaria. Para quienes tienen entre 60 y 64 años, los mínimos se sitúan en 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 12.262,60 euros si viven solos y 11.590,60 euros cuando tienen cónyuge no a cargo.