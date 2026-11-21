En 2026, el sistema público de pensiones en España establece, de acuerdo con la normativa de la Seguridad Social, que la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, aunque quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden retirarse a los 65 años.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027, la edad legal de jubilación volverá a subir en España. Será el último tramo del calendario progresivo aprobado en la reforma de las pensiones de 2011, que estableció una subida gradual desde los 65 hasta los 67 años y elevó también el periodo de cotización exigido para poder jubilarse a los 65.

Edad de jubilación en 2027

Desde el 1 de enero de 2027, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten un mínimo de 38 años y seis meses cotizados, mientras que aquellos que no alcancen ese periodo tendrán que esperar hasta los 67 años. Por otro lado, la Seguridad Social exige haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Sin embargo alcanzar ese mínimo no garantiza cobrar el 100 % de la pensión; en 2027, será necesario acreditar 37 años cotizados para percibir el importe íntegro de la base reguladora. Este cambio implica un endurecimiento de los requisitos, puesto que hasta 2026 bastaba con acreditar 36 años y seis meses de cotización para acceder al 100 % de la base reguladora.

Cálculo de la pensión

Otra de las novedades más relevantes será la implantación definitiva de un sistema dual para calcular la base reguladora de las pensiones. A partir de entonces, coexistirán dos métodos: el tradicional, que tiene en cuenta los últimos 25 años cotizados (300 meses), y una nueva fórmula que ofrece mayor flexibilidad.

Ésta segunda opción considerará los últimos 308 meses de cotización, algo más de 25 años y medio, pero permitirá elegir las 304 bases más elevadas y excluir los cuatro meses menos favorables. La Seguridad Social aplicará automáticamente el cálculo que resulte más beneficioso en cada caso. Este sistema podría favorecer especialmente a quienes hayan tenido trayectorias laborales más inestables.

Cuantía

En caso de que las pensiones contributivas aumenten un 3,5 % en 2027, los importes se elevarían respecto a los actuales. De cumplirse esta previsión, la pensión máxima pasaría de 3.359,60 a 3.477,19 euros mensuales, con un límite anual de 48.680,60 euros. En cuanto a las mínimas, la jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo alcanzaría los 18.208,13 euros anuales; sin cónyuge, los 13.565,54 euros, y con cónyuge no a cargo, los 12.877,26 euros. Para los menores de 65 años, la cuantía con cónyuge a cargo también llegaría a los 18.208,13 euros, mientras que sin cónyuge se situaría en 12.691,79 euros. La pensión mínima de viudedad con cargas familiares subiría hasta los 18.208,13 euros al año. Por último, si la pensión no contributiva recibiera el mismo incremento, pasaría a ser de 9.111,31 euros anuales.

Con una subida del 3,5 % en las pensiones contributivas, las personas que actualmente cobran 800 euros al mes pasarían a percibir 828 euros. Quienes reciben 1.000 euros cobrarían 1.035 euros, mientras que una pensión de 1.200 euros aumentaría hasta los 1.242 euros. En el caso de las prestaciones de 1.400 y 1.600 euros, las nuevas cuantías serían de 1.449 y 1.656 euros, respectivamente. Por su parte, quienes cobran 1.800 euros pasarían a recibir 1.863 euros mensuales y quienes perciben 2.000 euros alcanzarían los 2.070 euros. Las pensiones de 2.200 euros subirían a 2.277 euros; las de 2.400, a 2.484 euros; las de 2.600, a 2.691 euros, y las de 2.800, a 2.898 euros. Finalmente, una prestación de 3.000 euros pasaría a ser de 3.105 euros al mes, lo que supondría un incremento de 105 euros.

Jubilación anticipada

Desde el 1 de enero 2027, quienes no alcancen los 38 años y seis meses cotizados, podrán acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 65 años, mientras que aquellos que cumplan o superen ese periodo podrán hacerlo desde los 63 años. Para calcular el tiempo cotizado también se tendrá en cuenta el periodo que transcurra desde el acceso a la jubilación anticipada hasta la fecha en la que habría correspondido la jubilación ordinaria.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, el adelanto máximo permitido será de cuatro años respecto a la edad ordinaria. Por lo tanto, a partir de 2027, podrán acogerse a esta modalidad desde los 63 años quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. Por su parte, los trabajadores que acrediten una carrera laboral más larga podrán jubilarse anticipadamente desde los 61 años, aplicando igualmente el cómputo de las cotizaciones hasta la fecha en la que les habría correspondido jubilarse de forma ordinaria.

Coeficientes reductores

Los coeficientes reductores de la jubilación anticipada aumentarán progresivamente hasta 2033 y dependerán de los meses que se adelante la jubilación. En 2027, quienes adelanten su jubilación 24 meses tendrán una reducción del 10,8% en la pensión. Si el anticipo es de 18 meses, el recorte será del 5,32%; si es de 12 meses, del 3,40%, y si se adelanta seis meses, del 2,2%. Para quienes solo se jubilen un mes antes, la reducción será del 1,6 %. En 2033, el recorte por adelantar la jubilación dos años alcanzará el 21%, frente al 5,7% de 2024. En cambio, si se adelanta seis meses, la reducción será del 4% en 2033.