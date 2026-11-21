Ahorrar para comprar una vivienda nunca ha sido fácil, y en la actualidad parece que es algo que se han complicado mucho más. Los precios han subido, los alquileres se comen buena parte del sueldo y reunir el dinero necesario para que un banco conceda una hipoteca puede llevar años. Aun así, Carmen Sánchez no parece compartir del todo ese argumento. Esta abogada, propietaria de siete viviendas, defiende que los jóvenes también tienen que asumir sacrificios si quieren llegar a tener una casa en propiedad.

Lo dijo hace unos días en Espejo Público, donde entró a través de una videollamada para hablar de esfuerzo, ahorro y financiación. Carmen contó que a los 33 años ya tenía tres viviendas, aunque para conseguirlas necesitó hipotecas y avales familiares. No ocultó ese detalle. «Estaba sin blanca», reconoció. Su planteamiento se basa en guardar dinero, reunir una cantidad importante y después acudir al banco. El problema sin embargo, comienza cuando se baja esa fórmula a cifras reales y se compara con lo que cobra hoy buena parte de los jóvenes.

Carmen, abogada y propietaria de 7 viviendas

La trayectoria que Carmen pone como ejemplo no fue precisamente la de alguien que compró varios pisos al contado. Ella misma explicó que lleva 25 años trabajando, que es titulada superior y que, cuando empezó a adquirir viviendas, tuvo que endeudarse. También necesitó el respaldo de su familia para que los bancos aceptaran algunas operaciones. «Me endeudé con hipotecas y con los avales de mi familia porque yo estaba sin blanca», recordó durante su intervención.

A partir de ahí llega su crítica a parte de las nuevas generaciones. Carmen cree que existe demasiado consumismo y que se ha perdido cierta cultura del esfuerzo. Y como ejemplo pone a su hijo, de 23 años, que trabaja y está ahorrando prácticamente todo lo que gana. Según sus cuentas, en un año podría tener el 20% necesario para afrontar la compra de una vivienda.

«Tendrían que ahorrar el 30% y pedir financiación al banco»

La frase que más llamó la atención a muchos llegó cuando la presentadora Susanna Griso le preguntó qué deberían hacer los jóvenes que quieren comprar una casa. Carmen respondió de forma clara: «Tendrían que ahorrar el 30% y pedir financiación al banco como hemos hecho todos». Es decir que si por ejemplo se desea comprar un piso de 250.000 euros, se debería tener ahorrado el 30% que corresponde a 75.000 euros, cifra que para alguien que cobre el SMI no se podría conseguir hasta al menos unos cinco años, siempre y cuando se ahorre todo el dinero que se gana.

Y no es una cifra menor, porque el banco financia el 80% aunque algunas entidades, y para los jóvenes precisamente, pueden dar hasta el 90%, por no olvidar que hay comunidades que dan avales del 20% como por ejemplo Cataluña con el préstamo ICF Habitatge Emancipació que se concede desde los 18 a los 40 años o Madrid, que tiene el programa Mi Primera Vivienda para menores de 40 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Sanchez Herrero (@carmen_sanchez_abogada)

La propia Carmen admite que no todos pueden hacerlo

Susanna Griso llevó la conversación precisamente a ese punto. ¿Quién puede ahorrar el 30% de una vivienda? Carmen terminó reconociendo que no todo el mundo parte del mismo sitio y que las clases obreras lo tienen mucho más difícil. También señaló los salarios como uno de los grandes problemas y admitió que el precio de los pisos se ha encarecido notablemente.

Pero la abogada reconoce también la cultura del esfuerzo, en sus propias palabras, «si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí lo es». Después matizó que no se puede meter a todos los jóvenes en el mismo saco y que muchos sí se esfuerzan. Aun así, mantiene la idea de fondo: a su generación tampoco le regalaron nada y, para comprar una vivienda, hubo que trabajar, pedir préstamos y asumir riesgos.

También culpa a la falta de vivienda y a la legislación

Carmen no atribuye toda la responsabilidad a los jóvenes. También cree que las administraciones deberían construir más vivienda y que la oferta actual no responde a la demanda. «El Gobierno no está construyendo lo que la sociedad demanda», sostuvo durante la entrevista. Para ella, ese desequilibrio ayuda a explicar por qué los precios siguen tensionados y por qué cada vez cuesta más acceder a una vivienda.

Además, contó que había retirado del mercado uno de sus pisos de alquiler por la incertidumbre que le generaban algunos cambios legislativos previstos. Prefería esperar antes de volver a arrendarlo. Sin embargo, el decreto al que se refería terminó siendo derogado el 12 de noviembre antes de entrar en vigor, por lo que las indemnizaciones que contemplaba no llegaron a aplicarse. El debate, en cualquier caso, sigue siendo el de hace mucho tiempo: cuánto depende de la capacidad de ahorro y cuánto de un mercado en el que comprar una vivienda exige cada vez más dinero de entrada.