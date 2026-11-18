Tener una vivienda en propiedad puede marcar una diferencia enorme en la economía de una familia. Así lo sostiene el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, que ha puesto cifras a la importancia de las herencias en España. Durante su participación en un pódcast, el experto aseguró que «el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la vivienda heredada». Una afirmación que llega en plena era de dificultad para acceder al mercado inmobiliario y cuando las estadísticas reflejan un aumento histórico de las transmisiones de viviendas por herencia.

La vivienda heredada, una fuente de riqueza

Gonzalo Bernardos considera que la propiedad inmobiliaria constituye uno de los principales mecanismos de acumulación de patrimonio en España. Según su explicación, comprar una casa no sólo permite disponer de un lugar donde vivir, sino que también supone adquirir un activo que puede revalorizarse con el paso del tiempo y transmitirse a las siguientes generaciones.

El economista insiste en que el verdadero beneficio llega cuando ese inmueble aumenta de valor y termina pasando de padres a hijos. «Aquí el secreto del éxito es comprar y, sobre todo, si después lo que sucede es que esa vivienda sube de precio», explicó. No obstante, el porcentaje del 90% es una estimación defendida por Gonzalo Bernardos, no una estadística oficial que mida de forma generalizada el origen de toda la riqueza de la clase media-baja.

Las herencias de viviendas baten récords en España

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ayudan a entender la dimensión de este fenómeno. Durante 2025 se registraron más de 208.000 transmisiones de viviendas por herencia, un máximo histórico que refleja el progresivo relevo generacional de los propietarios españoles.

La tendencia también se mantiene en 2026. Entre enero y agosto se contabilizaron 139.497 viviendas heredadas, un 2,5% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana encabezaron las cifras por comunidades autónomas.

Los jóvenes, los grandes perjudicados por el acceso a la propiedad

La diferencia entre generaciones también aparece en la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Según sus últimos datos, correspondientes a 2024, únicamente el 36,7% de los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años posee su vivienda principal. Entre las personas de 65 a 74 años, el porcentaje alcanza el 82,8%.

Además, el porcentaje general de hogares propietarios cayó hasta el 70,6%, su mínimo histórico en esta encuesta. Esta distancia ayuda a explicar por qué recibir una vivienda o contar con ayuda familiar puede resultar determinante para acceder al mercado inmobiliario.

Una casa también puede financiar la jubilación

Gonzalo Bernardos defiende que disponer de una vivienda pagada proporciona seguridad económica durante la vejez. En caso de necesitar cuidados o trasladarse a una residencia, vender el inmueble puede permitir afrontar esos gastos sin depender exclusivamente de los ingresos de los hijos.

Así, el economista considera que la vivienda en propiedad funciona como una especie de respaldo financiero para las familias. Una realidad que pone de manifiesto cómo las herencias están ganando protagonismo en la economía española y cómo el patrimonio recibido puede condicionar las oportunidades económicas de las siguientes generaciones.