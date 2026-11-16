Cambios en el alquiler en España tras la aprobación del decreto de vivienda: así afecta a inquilinos y caseros

La vivienda es una de las preocupaciones más relevantes en la sociedad española. Sin embargo, los cambios son notables en lo que respecta al nuevo decreto de vivienda, el cual introduce modificaciones en el mercado del alquiler, con límites a las subidas de renta, prórrogas extraordinarias de hasta dos años y una mayor protección frente a los desahucios.

Estas medidas también afectan a los propietarios e incluyen novedades fiscales y ayudas para facilitar la compra de la primera vivienda.

El Real Decreto-ley 29/2026 ha sido convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, con 35 votos a favor y 34 en contra. Así continúan las medidas aplicadas desde el 8 de octubre. El segundo decreto planteaba una prórroga indefinida de los contratos, pero finalmente no fue aprobado.

El límite de las subidas del alquiler

Hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el máximo del Sistema Estatal de Referencia de Precios, el propietario no podrá aplicar una actualización anual. En cambio, si está por debajo del índice y no hay acuerdo, la subida no podrá superar el 2%.

Este decreto permite solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años a determinados inquilinos y se aplica sólo a algunos contratos de vivienda habitual vigentes al entrar en vigor la norma y cuyo periodo de prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028. La extensión será anual y mantendrá las condiciones originales.

El arrendatario debe estar al corriente del pago y haber abonado las ocho mensualidades anteriores para poder acceder. Además, el propietario deberá aceptar la solicitud si se cumplen los requisitos, salvo excepciones legales como puede ser necesitar la vivienda para uso propio o de determinados familiares.

La protección frente a desahucios y alquileres temporales

La norma prolonga hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, siempre que cumplan los requisitos legales.

Al mismo tiempo, obliga a justificar la causa de los alquileres de temporada. Sin motivo válido, el contrato podrá considerarse de vivienda habitual. En el caso de los alquileres por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el precio de la vivienda completa.

Las deducciones y préstamos para comprar una casa

El texto contiene en sus líneas una deducción estatal en el IRPF para algunos inquilinos con ingresos inferiores a los límites establecidos. Además, el programa TU CASA prevé préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros para financiar la primera vivienda, pero sus condiciones de acceso todavía deben desarrollarse.

Por lo tanto, los propietarios tendrán novedades fiscales como las posibles reducciones en el IRPF por determinados alquileres y cambios en la tributación turística.