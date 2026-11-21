Cuando llega el momento de jubilarse, no todo el mundo lo hace a la misma edad. Se suele decir que la edad ordinaria son los 65 años, pero esto sólo es verdad si se acreditan los años de cotización suficientes, que en 2026 están fijados en 38 años y 3 meses. Además se puede cobrar el 100% de la pensión. En caso contrario se debe esperar a los 67 años, aunque lo cierto es que la Seguridad Social reconoce también la jubilación anticipada sin recortes a aquellas personas que ya tienen 56 años y acreditan una discapacidad igual o superior al 45%.

La clave está en un requisito que suele generar confusión. No hace falta haber tenido reconocido ese 45% durante los 15 años completos que se exigen para acceder a esta modalidad. La norma entonces permite que el trabajador llegue a la jubilación a esos 56 años si ha trabajado al menos 15 años afectado por una de las patologías reconocidas y, dentro de ese periodo, ha tenido un grado de discapacidad del 45% o más durante al menos cinco años.

La Seguridad Social reconoce la jubilación a los 56 años a trabajadores con una discapacidad del 45%

Hasta hace unos años, acreditar ese porcentaje durante tanto tiempo podía convertirse en un problema. Muchas personas llevaban años conviviendo con una enfermedad, pero el reconocimiento oficial de su discapacidad había llegado bastante después. Ese punto cambió en 2023 ya que desde entonces el trabajador debe demostrar que ha estado afectado por una de las enfermedades incluidas en la normativa durante el periodo mínimo exigido, pero el 45% solo debe constar durante cinco años. No es un matiz menor ya que una persona puede llevar muchos años trabajando con una patología reconocida y haber obtenido más tarde el certificado con el porcentaje necesario. Si cumple el resto de las condiciones, eso no le impide acogerse a esta modalidad.

Y quienes cumplen los requisitos pueden jubilarse a partir de los 56 años. La diferencia con otras jubilaciones anticipadas está en que aquí no se aplica un recorte por el simple hecho de abandonar antes el mercado laboral, ya ue la medida está pensada para personas con determinadas discapacidades vinculadas a enfermedades que pueden reducir su esperanza de vida. Por eso existe una edad mínima distinta y unas condiciones específicas, aunque la pensión que finalmente se cobre dependerá de las bases de cotización y de los años trabajados, pero el adelanto de la edad no supone por sí mismo una penalización como ocurre en otros supuestos.

No vale cualquier discapacidad del 45%

Este es uno de los límites más importantes. Tener reconocido un 45% no abre automáticamente la puerta a la jubilación a los 56 años. La discapacidad tiene que proceder de alguna de las enfermedades incluidas en la normativa. En esa lista aparecen, entre otras, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral, el síndrome de Down, el síndrome X frágil, la fibrosis quística, determinados trastornos del espectro autista, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

También se incluyen enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el síndrome de Tourette y determinadas lesiones medulares. En 2026 se añadieron nuevas patologías, entre ellas Parkinson, Huntington, espina bífida, esclerosis sistémica, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva y enfermedad renal crónica en estadio G5.

La enfermedad tiene que pesar de verdad en el grado reconocido

Puede ocurrir que una persona tenga varias patologías y que todas ellas sumen el porcentaje final de discapacidad. En ese caso, la enfermedad incluida en la lista no puede tener un peso meramente testimonial. La normativa exige que represente al menos el 33% del grado total de discapacidad acreditado. Además, la fecha en la que comenzó la enfermedad debe quedar respaldada por informes médicos. El porcentaje de discapacidad, por su parte, tiene que estar reconocido oficialmente mediante el certificado correspondiente del Imserso o del organismo competente de la comunidad autónoma.

Los años de adelanto también cuentan para la pensión

Otro punto relevante está en el cálculo. El tiempo que falta desde la jubilación hasta la edad ordinaria se tiene en cuenta para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. En 2026, la edad ordinaria está en 66 años y 10 meses para quienes no llegan al periodo de cotización necesario para jubilarse a los 65. En algunos casos, por tanto, la diferencia supera los diez años. Eso no significa que todos los trabajadores cobren lo mismo ni que la cuantía quede garantizada. La pensión dependerá siempre de las cotizaciones acumuladas y de las bases correspondientes.

Qué tiene que cumplir el trabajador

Antes de solicitar esta jubilación, conviene revisar que se cumplen todas las condiciones. Hay que acreditar los 15 años de cotización, la enfermedad, el grado de discapacidad y el periodo mínimo de cinco años con ese 45% o más. También es necesario encontrarse de alta o en situación asimilada al alta cuando llegue el momento de jubilarse. Al final, la idea principal es sencilla, y es que no todos los trabajadores con una discapacidad del 45% pueden retirarse a los 56 años, pero quienes encajan en los supuestos previstos sí pueden hacerlo sin asumir la penalización habitual de otras jubilaciones anticipadas.