El 1 de enero llegan cambios importantes en lo que tiene que ver con la jubilación y los requisitos que se exigirán para acceder a esta pensión contributiva sin cumplir con penalizaciones en el montante final. La Seguridad Social fijará superá el límite de los 66 años y los que no cumplan con la cotización tendrán que esperar hasta los 67 años para poder jubilarse. Consuta en este artículo todo lo que debe saber sobre los cambios que llegan con la jubilación a partir del año 2027.

En 2027 llegan cambios muy importantes en materia de las pensiones de jubilación, que a día de hoy reciben más de seis millones de personas en España. Tres cuartas partes de las personas que son beneficiarias de una pensión contributiva reciben una pensión de jubilación y esto se incrementará en los próximos años ante la llegada de millones de baby boomers, que pondrán cumplir con los requisitos para acceder a la retirada. Esto supondrá un gran reto para el modelo actual del sistema de pensiones, que habrá que ver cómo responde.

De momento, a partir del 1 de enero entra una nueva norma recogida en la Ley 27/2011 que en su día reformó las pensiones para intentar adelantarse al achuchón que se llevará la maltrecha hucha de las pensiones ante la llegada de millones de jubilados. Además, el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad consolidan el problema. Por ello, desde 2013 se viene retrasando la edad de jubilación y, a partir del 1 de enero, se llegará a la simbólica cifra de los 67 años para los que no cumplan con los requisitos de cotización.

De esta manera, para jubilarse con 65 años en 2027 en España y recibir el 100% de la pensión, habrá que acreditar 38 años y seis meses de cotización durante la vida laboral. En caso contrario, los trabajadores que se quieran jubilar sin sufrir penalizaciones en la pensión tendrán que esperar hasta los 67 años. Es decir, tendrán que aguantar hasta el próximo año 2029 para no sufrir las penalizaciones estipuladas de la jubilación anticipada voluntaria.

Cambios con la jubilación en 2027

Otro de los cambios importantes que llegará a partir del 1 de enero es una nueva subida de las pensiones que incrementará la de jubilación en una cantidad de alrededor de 50 euros al mes. Siguiendo con las directrices de la Ley 20/2021, que regula la subida conforme a la variación anual del IPC, todo hace indicar, según informó Funcas, que esta subida será de alrededor de un 3,5 que se aplicará a todas las pensiones contributivas.

Para conocer el porcentaje exacto habrá que esperar a que se conozca el dato adelantado de la inflación del mes de noviembre, con el que se hará una media anual contando desde el pasado diciembre de 2026. Una vez hecho el cálculo, la Seguridad Social anunciará en la primera o segunda semana de diciembre la cifra en la que suben las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, que bajo este formato se adapta a la variación anual del IPC.

Hay que recordar que en España, para tener acceso a una pensión contributiva de jubilación, hay que contar con un mínimo de 15 años cotizados en la Seguridad Social. Esto hará que los trabajadores que cumplan con los requisitos puedan acceder al 50% de la base reguladora de la pensión que les corresponde según la cotización. Aun así, la Seguridad Social fija unas cuantías mínimas en 2026 para los jubilados con 65 años que son las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros mensuales (17.592,40 anuales).

Sin cónyuge: 936,20 euros mensuales (13.106,80 anuales).

Con cónyuge NO a cargo: 888,70 euros mensuales (12.441,80 anuales).

De cara al año 2027, también se espera una subida de las pensiones mínimas que incluso subirán por encima del IPC, ya que la normativa establece como referencia el umbral de pobreza correspondiente a un hogar formado por dos adultos y subirá para adecuarse a este baremo.