La AEMET ha avisado por el viento durante este martes 17 de noviembre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por las «rachas muy fuertes de viento del oeste en zonas expuestas del interior y del prelitoral» que se producirán durante la jornada de hoy en la Comunidad Valenciana y que afectarán a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y las fuertes rachas de viento.

La Comunidad Valenciana sigue en modo primavera a mediados de noviembre, pero en este martes 17 contará con un fenómeno atmosférico adverso: el viento. La AEMET ha avisado a través de su página web de las «probables rachas muy fuertes de viento del oeste en zonas expuestas del interior y del prelitoral». Esto quiere decir que el interior de las provincias y las zonas cercanas al litoral contarán con rachas fuertes de viento a lo largo del día.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado del «cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos» durante un martes 17 de noviembre en el que las temperaturas no presentarán grandes cambios. Así que la máxima del día volverá a estar en la provincia de Alicante, donde se llegará a 27 grados en la ciudad de Elche durante el día. En la capital la máxima será de 26 ºC y la mínima subirá hasta 13 grados en la zona de Alcoy.

En Valencia, la máxima del día estará en Gandía, donde se llegará a 25 grados en las primeras horas de la tarde. En la capital de la Comunidad Valenciana se registrarán máximas de 22 y mínimas de 15 durante la noche. Los termómetros en la zona interior de Requena caerán hasta los 8 ºC en una noche fría en la provincia. «Viento moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior y del prelitoral», dice la AEMET sobre el viento en la zona.

En Castellón la AEMET incluso habla de una posibilidad de lluvia en el interior norte durante este martes 17 de noviembre. La máxima en la zona serán los 22 grados que se registrarán en la capital y la mínima estará en Morella, donde se llegará a 9 grados.

La AEMET y las rachas de viento en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas muy fuertes de viento del oeste en zonas expuestas del interior y del prelitoral», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 17 de noviembre. La predicción del tiempo será la siguiente:

Cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior y del prelitoral.