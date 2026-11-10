‘Primavera’ en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma otra subida de las temperaturas

La Comunidad Valenciana ha confirmado una nueva subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este martes 10 de noviembre. «Temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ascenso», avisa la Agencia Estatal de Meteorología sobre unas temperaturas que llegarán hasta los 26 grados en la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 10 de noviembre.

La Comunidad Valenciana volverá a vivir otro día de primavera en este martes 10 de noviembre, en el que la AEMET ha confirmado otra subida de las temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de temperaturas de hasta 26 grados en la provincia de Alicante, donde los termómetros marcarán estas temperaturas en la capital de la Costa Blanca, Elche y Orihuela.

«Cielo poco nuboso, con nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste con intervalos de moderado», ha avisado la AEMET sobre el tiempo en esta provincia, donde las mínimas registradas serán de 13 grados durante la madrugada en Alcoy, en el interior norte de la zona.

En Valencia también se llegará a los 26 ºC durante las primeras horas de la tarde en la capital de la Comunidad Valenciana. En Gandía y Onteniente se llegará a una máxima de 25 durante el día, mientras que la mínima en la zona de Requena será de 11 grados. En Castellón también será un día de altas temperaturas con máximas de 26, mientras que en el interior de la provincia, en Morella, se registrará la mínima del día en la Comunidad Valenciana, que será de 10 grados.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 10 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso, con nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ascenso, excepto en el interior. Viento flojo del oeste con intervalos de moderado.