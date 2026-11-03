Llega otra DANA a la Comunidad Valenciana: alerta amarilla por lluvias y descenso radical de la temperaturas

La AEMET ha puesto en alerta amarilla a la Comunidad Valenciana ante la llegada de otra DANA que dejará importantes lluvias en Alicante y Valencia en este martes 3 de noviembre. Estas serán las zonas más afectadas por las precipitaciones que se producirán en la segunda mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de un descenso notable de las temperaturas que acercará a los termómetros a 0 ºC en el interior del territorio valenciano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la nueva DANA que llega a la Comunidad Valenciana.

Una nueva DANA llegó a España por Cataluña el lunes 2 de noviembre y este martes 3 de noviembre hará acto de presencia en la Comunidad Valenciana con importantes lluvias que se focalizarán en el norte de la provincia de Alicante y el sur de Valencia, donde está afectada por la DANA Adam de hace una semana. Ahora, la AMET ha avisado de lluvias de una precipitación acumulada de 60 mm en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el sur de Valencia.

«Se esperan chubascos en la mitad sur y no se descartan en la mitad norte; en Alicante y extremo sur del litoral de Valencia hay probabilidad de que localmente alcancen intensidad fuerte o muy fuerte y vayan acompañados de tormenta», informa la AEMET sobre esta alerta que ha sido decretada a partir de las 20.00 horas y que tiene que ver con una DANA retrógrada, que se caracteriza por desplazarse con sentido contrario al habitual.

La AEMET también ha avisado de «temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas del interior». Así que las temperaturas mínimas en la Comunidad Valenciana rozarán los 0 ºC, quedándose a 2 grados en Morella, en el interior de la provincia de Castellón. En el interior de Valencia las mínimas serán de 7 ºC, mientras que en la capital la máxima se quedará en 18 ºC en un día de frío en la zona. En la provincia de Alicante, en Alcoy, los termómetros caerán hasta los 9 ºC.

Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana

«Chubascos localmente fuertes en el tercio sur. Descenso notable de las temperaturas máximas en puntos del interior», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET para este martes 3 de noviembre es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos en el norte de Castellón y cielo nuboso en el resto. Se esperan chubascos en la mitad sur y no se descartan en la mitad norte; en Alicante y extremo sur del litoral de Valencia hay probabilidad de que localmente alcancen intensidad fuerte o muy fuerte y vayan acompañados de tormenta. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas del interior. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón y flojo de dirección variable en el resto a primeras horas; durante el día aumentará a moderado del noreste en el litoral del Golfo de Valencia y tenderá a componente norte en Castellón, componente este en Valencia y componente sur en Alicante; en esta provincia girará por la tarde, primero a este y finalmente a norte.