La AEMET avisa de lluvias y un descenso notable de las temperaturas de la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado sobre posibles tormentas y un descenso notable de las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 28 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre las posibles lluvias que se podrían producir en la mitad sur del territorio valenciano durante buena parte del día y también del descenso de las máximas, especialmente en la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Vuelven las lluvias a la Comunidad Valenciana. Para este miércoles 28 de octubre, la AEMET ha decretado una alerta amarilla por lluvias en Murcia y esto repercutirá en la provincia de Alicante, donde se esperan tormentas durante buena parte del día. «Cielo nuboso en la mitad sur, con chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta, más probables en el litoral; en el resto se espera cielo con intervalos nubosos», informa la AEMET en su predicción sobre unas lluvias que se producirán en Alicante.

Por lo que respecta a las temperaturas, la AEMET avisa de «temperaturas máximas en descenso localmente notable en Valencia». Así que se pasarán de los 29 grados que marcaron los termómetros el martes en Onteniente hasta los 24 que se registrarán de máxima este miércoles en Valencia capital, donde las mínimas serán de 16. La mínima de la zona será de 10 grados en Requena.

En Alicante capital las máximas bajarán hasta los 26 grados, mientras que las mínimas serán de 12 en Alcoy. En Castellón se registrará la mínima de la zona con 9 grados, mientras que la máxima será en la capital con 25.

La AEMET avisa por lluvias y temperaturas

«Temperaturas máximas en descenso localmente notable en Valencia», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

Su predicción para este miércoles 28 de octubre es la siguiente:

Cielo nuboso en la mitad sur, con chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta, más probables en el litoral; en el resto se espera cielo con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ascenso en el sur de Valencia y de Alicante y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, excepto en el litoral de Castellón, y localmente notable en Valencia. Viento de componente este en Valencia y Alicante y sur en Castellón, con intervalos de moderado del noreste en el litoral.