La AEMET avisa por «rachas muy fuertes de viento» y ‘sube’ las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado sobre el viento en Castellón y también ha elevado las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana para este viernes 23 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que las temperaturas subirán hasta los 29 grados en la ciudad de Alicante durante la jornada de hoy, en la que también predice «rachas muy fuertes de viento en Castellón». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día tranquilo, días después de que la DANA Adam arrasara localidades en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Mientras estos municipios se recuperan de los destrozos causados por el agua que cayó de forma indiscriminada en la zona, la AEMET ha confirmado otro día en calma después de la tormenta. La Agencia Estatal de Meteorología incluso ha confirmado un ascenso de las temperaturas.

La máxima del día estará en Alicante, donde se llegará a los 29 ºC en algunos momentos del día en la capital de la Costa Blanca. En Elche y Orihuela también se llegará a 27 grados, mientras que las mínimas en la zona serán de 12 ºC por la noche en Alcoy. Por su parte, en la capital de la Comunidad Valenciana la másxima será de 25 grados y la mínima de 14 durante la noche.

Aviso por el tiempo en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior norte de Castellón», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos que se pueden suceder en la provincia de Castellón, donde las mínimas serán de 6 ºC en Morella, en el interior de la provincia.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este viernes 23 de octubre es la siguiente:

Intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso ligero o sin cambios. Viento moderado del noroeste en la mitad norte de Castellón, con probables intervalos muy fuertes en zonas expuestas del interior, y flojo a moderado del oeste y noroeste en el resto, cambiando durante la tarde o primeras horas de la noche a componente este en zonas litorales del sur, flojo a moderado.