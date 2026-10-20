La AEMET desactiva las alertas por la DANA Adam en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha desactivado las alertas por la DANA Adam después de un lunes 19 de octubre trágico en algunos puntos del sur de Valencia y el norte de la provincia de Alicante. Para este martes 20 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta naranja por lluvia que ha finalizado durante la madrugada y a lo largo del día ya no se esperan lluvias en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La DANA Adam azotó con dureza a la Comunidad Valenciana durante el lunes 19 de octubre, en el que se volvieron a recordar las imágenes de la peor DANA de la historia que arrasó Valencia hace ahora dos años. El sur de Valencia y el norte de Alicante fue esta vez el epicentro de este nuevo fenómeno que dejó hasta 700 litros por metro cuadrado, provocando grandes inundaciones en ciudades como Oliva o Pego. En total, han sido cuatro las víctimas mortales confirmada en uno de los peores días que se recuerdan en la Comunidad.

Para este martes 20 de octubre, la AEMET ha decretado una alerta naranja en la provincia de Alicante que finaliza a las 02:59 horas de la madrugada. Según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias podrían continuar presentes a lo largo de la mañana y desaparecerán durante la noche. La probabilidad de que llueva hasta las 18:00 horas en Castellón es del 35% y en la zona cero de la DANA Adam del 30%.

Alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana

«En el litoral de Alicante, probabilidad de chubascos localmente fuertes a primeras horas. Temperaturas máximas en ascenso localmente notable», ha avisado la AEMET sobre las lluvias que se esperan que irán desapareciendo durante la noche.

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 20 de octubre es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo al mediodía a poco nuboso. Probabilidad de chubascos a primeras horas en el extremo norte y litoral de Alicante, donde podrán ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, localmente notable. Viento flojo a moderado del oeste.