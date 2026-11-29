Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este domingo desde el balcón de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, la victoria en las elecciones generales y ha enviado un mensaje de calma a todo el país. «Hoy España ha hablado y ha hablado claro», ha proclamado el líder popular, que ha festejado haber conseguido «derribar el muro» de Pedro Sánchez y ha prometido a quienes se acuestan con dudas: «Que duerman tranquilos, no les defraudaré».

Con el 99,09 % escrutado, según los datos provisionales del Ministerio del Interior, el PP ha obtenido 132 escaños –dos más con los de la coalición con Unión del Pueblo Navarro– y el 32,54 % de los votos, 9.126.222 papeletas. Vox ha logrado 52 diputados, 19 más que en 2023, y con los dos de UPN-PP el bloque suma 186, diez por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

Feijóo ha comparecido flanqueado por el secretario general, Miguel Tellado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los dirigentes Borja Sémper, Esteban González Pons, Ester Muñoz y Carmen Fúnez. También entre otros José Luis Martínez-Almeida, Cuca Gamarra, Marta Varela, Ignacio Dancausa, Alicia García, Jaime de los Santos, etc. A sus pies, la multitud coreaba «¡Presidente, presidente!» y «¡Que viva España!».

«Gracias de corazón», ha arrancado. Feijóo ha destacado la «participación histórica», que ha alcanzado el 79,54 %, casi 13 puntos más que en 2023, y ha sostenido que «España ha pedido cambio, un cambio contundente». Acto seguido, ha querido puntualizar: «Es firmeza, no revancha, no es ir contra nadie, es sonreír porque hemos ganado».

El candidato popular ha insistido en que gobernará sin exclusiones. «Vamos a intentar gobernar para todos, para todos, para todos los españoles, voten lo que hayan votado», ha afirmado, antes de subrayar que no tiene «más compromisos ni intereses que los intereses generales».

También se ha dirigido a quienes no lo han apoyado: «Otros han votado a otro partido, otros se acuestan con dudas. Quiero decirles a todos que se vayan tranquilos a la cama».

El muro de Sánchez

El momento más celebrado ha llegado con lo que Feijóo ha llamado «la segunda buena noticia»: «Además de volver a ganar las elecciones, hemos conseguido derribar el muro». La metáfora remite a Sánchez, que en su discurso de investidura de noviembre de 2023 se comprometió a levantar un muro frente a la derecha y la ultraderecha.

Noche de felicidad en Génova. (Foto: EFE)

Cuando parte del público ha empezado a gritar «Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez dimisión», el líder del PP ha cortado en seco: «No, no, eso es el pasado, no es el presente ni el futuro». Y ha añadido: «Vamos a gobernar sin miedo, sin excusas y sin perder ni un día».

Feijóo ha esbozado su idea del cambio: significa «que lo que se promete se cumple, que las instituciones son de todos» y que «el presidente del Gobierno tiene que decir la verdad, nos guste o no». Ha defendido, además, la separación entre Gobierno, Cortes y poder judicial, «tres poderes independientes cada uno con su papel institucional».

Ha felicitado «a todos los candidatos» y, en alusión implícita a Santiago Abascal, al «candidato que más ha subido en porcentaje y en diputados»: Vox ha ganado 3,7 puntos y 19 escaños, el mayor avance de la noche. «Hemos competido y ahora toca trabajar», ha resumido.

La intervención ha incluido una larga ronda de agradecimientos: a los votantes, «millones de hombres y mujeres»; a quienes han elegido al PP «por primera vez»; a apoderados, afiliados y simpatizantes, y a un partido «que ha estado unido».

A través de Ayuso ha dado las gracias a los presidentes autonómicos y, en nombre del alcalde de Madrid, a todos los regidores del país. No ha faltado la ironía: «Ya sabemos que el alcalde sí sabe cómo se llama el campo del Atlético de Madrid».

Tampoco ha faltado lo personal: «Gracias a mi madre, a Eva [su pareja y madre de su hijo], a mi hermana…». Entre la euforia del público, ha lanzado un «no nos olvidamos de Ceuta», cuyo único escaño se ha llevado el PP, y ha recordado a «nuestros compatriotas de El Hierro, de Canarias, de Baleares, Ceuta, Melilla».

El cierre ha sido para los jóvenes, «los que peor lo están pasando, que han estudiado y no tienen salida». Feijóo ha avanzado que desde mañana empezará a concretar «las líneas maestras» que presentará en las Cortes, «con humildad e ilusión».

Elecciones generales 29N

Antes de la comparecencia, Pedro Sánchez ha telefoneado a Feijóo para felicitarle, aunque ha descrito la jornada como un día triste para el país. El resultado pone fin a ocho años del líder socialista en la Moncloa, adonde llegó en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los populares han obtenido cinco escaños menos que entonces, pero casi un millón de votos más: 9.126.222 frente a 8.160.837. Además, se han impuesto por primera vez en la provincia de Sevilla, donde nunca habían ganado, ni siquiera con sus siglas originales de AP.

La aritmética parlamentaria convierte ahora a Vox en socio imprescindible. Según el artículo 99 de la Constitución, el candidato necesita mayoría absoluta en la primera votación de investidura, mientras que en la segunda le basta con obtener más síes que noes.

Tres años después de que Sánchez prometiera levantarlo, el muro ha caído con el peso de los votos en las urnas. Feijóo ha pedido a los españoles que duerman tranquilos; las noches en vela, a partir de ahora, serán las suyas.