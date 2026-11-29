Dos provincias (Lugo y Orense), cuatro ayuntamientos (Carballedo, Pantón, Nogueira de Ramuín y La Peroja), tres partidos judiciales, dos diócesis, tres comarcas y tres ríos: el Miño, el Sil y el Búbal. Todo ello converge en Los Peares, el lugar donde se crio Alberto Núñez Feijóo (1961) tras nacer en el sanatorio Peña Rey de la ciudad termal.

En Los Peares, puerta de entrada a la Ribeira Sacra, también se alzan seis puentes para conectar lo que está alejado. Tender puentes entre diferentes es, precisamente, lo que ha llevado a Feijóo a ganar estas elecciones históricas. «Mientras ellos levantan muros, nosotros hacemos puentes», enfatizó en estos años de oposición.

El hijo de Sira y Saturnino y nieto de Doña Eladia, la tendera que daba auxilio al pueblo y sostenía a la familia, también aprendió en este bucólico paraje los valores del esfuerzo, marchamo de la viticultura heroica. De ahí que Feijóo haya sabido vendimiar el centro político y el campo de los indecisos, ganando cada vez más apoyos de izquierda a derecha, tanto en la Xunta de Galicia a lo largo de cuatro legislaturas como a nivel nacional.

Tras estudiar en un internado de León y cursar el bachillerato en Orense, Feijóo se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Era 1984 y dos años antes había votado a Felipe González, lo había hecho por «el cambio», como ahora, según ha recordado. Él quería hacer carrera en la judicatura, bien sacando plaza de juez, notario o registrador. Incluso los suyos hicieron un esfuerzo para pagarle un preparador, pero un acontecimiento familiar le cambió la vida. Fue el segundo golpe de realidad que le dio su origen humilde tras marcharse al internado con apenas diez años.

A los cuatro meses de iniciar los estudios de oposición, su padre —administrativo y vinculado al sector hidroeléctrico— se quedó en paro, y la economía de la casa se resintió hasta el punto que Feijóo tuvo que dejar ese camino. Otra prueba más de que el líder del PP no desciende de la pata del Cid, ni de las élites capitalinas, ni tiene un suegro con el bolsillo ancho gracias a oscuros negocios de prostitución.

Feijóo con su madre, su esposa y su hermana en Os Peares en 2023. (Foto: David Mudarra)

Justo en aquel momento salieron unas oposiciones, mucho más sencillas, al departamento de Hacienda en la Xunta. Y aquí Feijóo no vivió ningún contratiempo. Aprobó y se convirtió en funcionario de la Administración autonómica. Era mayo de 1985 y el principio de una trayectoria de prestigio en la función pública.

En 1990 conoce al que sería su mentor, José Manuel Romay Beccaría, que lo fichó para la Consellería de Agricultura, siendo nombrado secretario general técnico en julio 1991. Tres meses más tarde, acompaña a su padre político en la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales, ejerciendo desde 1992 a 1996 como vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud.

La «buena política»

Así fue forjándose su perfil de tecnócrata, de gestor, como ha reiterado en esta campaña. Tan discreto como impermeable. Con el padrinazgo de Beccaría, al que también siguió cuando éste se convirtió ministro de Sanidad del primer Gobierno de José María Aznar tras las elecciones generales de 1996. «Reivindicar a hombres como José Manuel Romay Beccaría supone reivindicar el papel de la buena política», afirmó Feijóo hace unos años.

En la corte de Madrid, Feijóo ocupó entre 1996 y 2000 los cargos de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y presidente del Insalud. Con la nueva victoria de Aznar en las elecciones del 2000, Celia Villalobos sustituye a Beccaría pero Feijóo decide no seguir y estudia opciones. Es entonces cuando el vicepresidente del Gobierno y ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que le conoce de haber presentado el mejor plan de la Administración ante el efecto 2000, se entera de que Feijóo está libre y le ofrece la presidencia de Correos, que ostentó hasta enero de 2003. Una etapa que coincidió con su afiliación al partido, en el año 2002.

Feijóo con Fraga en un desayuno informativo en 2011. (Foto: EP)

En esta empresa pública no sólo llevó a cabo un fuerte proceso de modernización y saneamiento de las cuentas, sino que además puso en práctica su política de tender puentes, entablando buena relación con los sindicatos, hasta el punto que todavía hoy lo consideran como el mejor presidente que ha tenido Correos al apostar por los trabajadores. De ahí que Feijóo se haya sentido legitimado estas elecciones para expresar su confianza en la plantilla de la empresa pública, pero no en su dirección socialista, máxime con los antecedentes de Juan Manuel Serrano y Leire Díez.

Según relata el periodista Fran Balado en el libro El viaje de Feijóo (Esfera de los Libros, 2021), fue la crisis del petrolero Prestige a finales de 2002 y la exigencia de Génova a Manuel Fraga de remodelar el Ejecutivo gallego con «caras nuevas», lo que provocó que Feijóo regresara a su tierra como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Cuenta esta biografía autorizada que el propio Fraga llamó a «Alberto Núñez», advertido ya por Mariano Rajoy, y le dijo: «Querido amigo, es una gran noticia que usted se incorpore al Gobierno gallego». Feijóo no pudo decirle antes ni una palabra. Y Rajoy se fajó en convencerlo.

La decisión resultó acertada, pues en 2004 pasó a ser nombrado vicepresidente primero de la Xunta. Fue ya cuando Don Manuel no logró formar gobierno en las autonómicas de 2005 debido al pacto entre PSOE y BNG, cuando se abrió el proceso de sucesión en el PP gallego. Y aquí Alberto volvió a dar un salto cualitativo, saliendo vencedor tras alcanzar un acuerdo con la candidatura de Xosé Manuel Barreiro, que fue su vicepresidente. Otra vez la política de tender puentes.

Tras el peregrinaje en la oposición al socialista Emilio Pérez Touriño, Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta en abril de 2009. Y desde ahí hasta abril de 2022, cuando puso fin a 13 años de mandato y cuatro mayorías absolutas para ponerse al frente del PP después de su mayor crisis interna vivida en décadas. Una implosión provocada por las graves acusaciones de Pablo Casado y Teodoro García contra Isabel Díaz Ayuso y su hermano por un contrato de mascarillas.

En su última mayoría absoluta, la de 2020 en plena pandemia, Feijóo dejó a Podemos, Vox y Ciudadanos sin representación en el Parlamento regional. Los analistas destacan de él su capacidad para desarmar a los nuevos partidos, apelando a la experiencia y la moderación. «A gobernar se viene aprendido», acostumbra a decir como embajador del sentidiño.

Feijóo en el Congreso de su proclamación en Sevilla. (Foto: EP)

En la primavera del año pasado, el de Los Peares sí cogió el tren —junto a su mujer Eva Cárdenas y su hijo Alberto— para regresar a Madrid y optar a liderar su partido, algo que no hizo cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras su moción de censura a Mariano Rajoy. Feijóo renunció entonces a presentar su candidatura al Congreso del PP que terminó ganando Pablo Casado, jefe de la oposición hasta el 23-F de 2022. No obstante, su opinión siempre fue buscada en circunstancias delicadas desde Génova, como en la deriva separatista en Cataluña o la posibilidad de una gran coalición PP-PSOE durante las negociaciones de la primera investidura de Sánchez.

En marzo de 2022, Feijóo se sometió a unas primarias sin rival para presidir el PP, mientras el partido lo dirigían interinamente dos de sus más estrechos colaboradores: Cuca Gamarra y Esteban González Pons, al que ya tuvo en su radar como número dos en 2018 cuando estuvo a punto de competir con Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal por la presidencia del PP.

Gobiernos con Vox

Mientras recorría las regiones durante las primarias de 2022 como presidente in pectore, a la espera de ser proclamado en el Congreso de Sevilla, el PP llegó a su primer acuerdo con Vox en una comunidad autónoma: Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco tuvo manos libres. El propio Feijóo empezó a exhibir una de sus máximas al frente del partido: la de ese liderazgo laissez faire o dejar hacer a los barones, que son los que mejor conocen su terreno. Eso sí, supervisando siempre desde Génova.

En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, Feijóo alcanzó su primer gran triunfo a nivel nacional, tiñendo de azul la mayor parte del mapa político español. Aquello provocó que Sánchez adelantara las generales a julio de 2023. Y volvió a ganar el gallego, por segunda vez tras aterrizar en Madrid, pero no logró gobernar.

El choque con Vox en plena negociación de gobiernos autonómicos, la falta de estrategia consensuada con la formación de Santiago Abascal, la ausencia de reflejos para desmontar la campaña de miedo (lo de «que viene la derecha») orquestada por la izquierda, y una discutida campaña de Verano Azul, unido a los problemas logísticos de votar en chanclas, dejaron a Feijóo a sólo cuatro escaños del poder. Investidura fallida tras ser propuesto por el Rey.

Feijóo con el Rey en la ronda donde le propuso para la investidura de 2023. (Foto: Casa S. M. El Rey)

Sánchez compró esos votos necesarios al separatista Carles Puigdemont a cambio de la amnistía, que él mismo negó en campaña y que luego negoció del imputado Cerdán. Y terminó siendo proclamado presidente en noviembre de 2023, prometiendo levantar un «muro» frente a la ultraderecha.

Tras ello, la corrupción y los escándalos socialistas se fueron sucediendo, mientras Sánchez siguió poniendo la arquitectura institucional del Estado al servicio de sus intereses. El viento empezó a correr de nuevo en favor de Feijóo, que en julio de 2024 tuvo que superar una crisis en la relación con Vox a raíz de que los Abascal rompieron sus acuerdos con el PP en varias comunidades autónomas por la acogida de menas.

Ello obligó al presidente popular a implicarse en reconducir el entendimiento con Vox, jugando su lugarteniente Miguel Tellado un papel clave. Un trabajo soterrado que acabó dando sus frutos. El acuerdo marco suscrito permitió formar nuevas coaliciones de gobierno y normalizar esta unión en el centroderecha para estabilidad de regiones como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía. La política de tender puentes, de nuevo. Sello de Feijóo.

Su otra seña de identidad es la de la mayoría social, la de agrupar a los divergentes en metas comunes, en intereses compartidos, con la promesa de gobernar para todos. De manera sosegada, sin mentiras ni estridencias. Como el niño guiadiño que fue. El feijoismo -con seis victorias en las urnas- no sólo ha superado desde hoy el legado de Fraga, quien no logró derrocar a Felipe González pese a sus cuatro mayorías gallegas, sino que ha relegado al sanchismo a ser ya historia negra de España.