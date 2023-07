El líder del PP y candidato a La Moncloa el próximo 23J, Alberto Núñez Feijóo, forjó una buena relación con los sindicatos cuando estuvo al frente de Correos entre 2000 y 2003. El actual jefe de la oposición se conoce el paño de los servicios postales españoles, de aquellos años en que modernizó el organismo y tuvo el reconocimiento de los agentes sociales. De ahí que ahora esté legitimado para exigir que se refuerce el voto por correo, que el presidente del organismo, Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, no siga improvisando ni provocando pérdidas de mil millones en los últimos años.

Serrano también tiene en contra a los sindicatos por haber desmantelado las estructuras que soportan el servicio postal universal. Todo lo contrario a la época del hoy líder del PP, que llegaba a acuerdos con ellos hasta en «servilletas», como cuenta en el libro El viaje de Feijóo (La Esfera de los Libros, 2021), biografía autorizada, obra del periodista Fran Balado.

Esta publicación recoge, por ejemplo, el testimonio de José Antonio Sayagués, máxima autoridad de UGT en Correos por aquel entonces y ahora responsable del sector Postal del sindicato. «Desde el primer momento mostró un respeto hacia el mundo sindical formidable. Ante cualquier problema sindical, por pequeño que fuera, lo llamabas, daba lo mismo la hora que fuera. Había momentos del día en los que los cargos intermedios estaban desconectados, pero él no tenía problema. Siempre estaba dispuesto. Era una persona que por aquel entonces trabajaba 14 horas diarias. Me llamó la atención que era un presidente de empresa pública muy poco corriente, sobre todo para ese momento, porque era una especie de mix entre presidente y CEO de una empresa», valora Sayagués.

El líder sindical recuerda el desencuentro que tuvieron por el «complemento de producción y asistencia», para el que UGT reclamaba 5.000 pesetas, moneda que circuló en España hasta el 28 de febrero de 2002. «Habíamos dormido poco. Al final aceptó nuestras peticiones. Me firmó el pacto en una servilleta del VIPS. 5.000 pesetas. A las 12:20 horas mandé paralizar todo el tema de la huelga y de los autobuses para Salamanca (iban a ‘montar un follón’ en un evento de Correos). Tuve una bronca interna en el sindicato. Había gente que no entendía que se convocase y desconvocase en 24 horas. Algunos podían no entenderlo, pero habíamos llegado a un acuerdo importante», relata Sayagués en el libro.

Feijóo en rueda de prensa durante su etapa al frente de Correos.

Asimismo, la recopilación de testimonio de Balado también recoge otro episodio con Feijóo y el entonces secretario general de UGT, Cándido Méndez, como protagonistas. Correos era una empresa deficitaria cuando llegó el dirigente popular y era necesaria una contención de gastos, que el ex presidente del Insalud acometió también en lo relativo al apartado de personal. Con todo, Feijóo logró alcanzar un acuerdo con los sindicatos mayoritarios: CCOO y UGT. «Parte de esas negociaciones se llevó a cabo en una cafetería VIPS, donde se citó con Cándido Méndez, al que convenció de los que quería hacer de la misma forma en que el Barcelona fichó a Messi: con una servilla», recoge el citado libro.

«Confianza»

«Alberto apostó para su proyecto por los carteros. Tuvo la inteligencia de designar para los puestos más altos de la institución a carteros. Trajo consigo a un número reducido de personal de fuera (…) pero depositó la confianza de lo postal en los profesionales de la gestión de lo postal», destaca también Sayagués.

Es más, el responsable sindical llega a decir que basta con preguntar a cualquiera de los 6.000 trabajadores de Correos en aquella época para saber quién fue el mejor presidente que ha tenido este organismo: «Todos van a decir que fue Alberto, da igual si al que le preguntas es del PP, del PSOE o de los que quieras. Es que no hay debate aquí», apostilla.