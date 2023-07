El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del resto de la dirección de la empresa pública por su gestión del voto por correo para las elecciones generales del 23J. «La dirección de Correos, en mi opinión, es incompetente, y desde luego si dependiese de mí este señor estaría cesado hace mucho tiempo», ha señalado.

«Conozco esa compañía, la he presidido durante tres años y dejé una cuenta de resultados de 100 millones de euros de beneficios. En el momento en el que más paquetes hay, que una empresa que se dedique a la paquetería tenga 1.000 millones de pérdidas acredita que su equipo directivo no puede gestionar esa compañía», ha sostenido Feijóo este viernes en una entrevista al programa Más de uno de Onda Cero.

El jefe de la oposición carga de esta manera contra Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta julio de 2018, cuando tomó las riendas de Correos semanas después de que Pedro Sánchez llegar a la Presidencia del Gobierno. Serrano fue designado como cargo de confianza de Sánchez, al contar con una buena e íntima relación con el dirigente socialista.

El líder del PP considera que se ha tardado desde Correos en poner medidas de cara a al voto por correo para el 23J. «¿Por qué han tardado tanto en poner refuerzos? ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Y por qué Correos pierde mil millones de euros en los últimos años?», se ha preguntado.

«Derecho constitucional»

A escasos días de la jornada electoral, Feijóo advierte de que «más de un millón de personas que han solicitado el voto, no lo tienen», lo que supondría «un supuesto gravísimo». «Esto no es simplemente un paquete, esto es un derecho constitucional. Y mi obligación como demócrata es ponerlo encima de la mesa, y me parece sorprendente que el Gobierno empiece con las cábalas de que si éste del sindicato que conoce Feijóo o Feijóo conoce al sindicato y hay una confabulación. No hay ninguna sospecha sobre Correos, pero la dirección no ha estado a la altura», ha apostillado.

El candidato del PP remarca que el voto por correo es un asunto «muy serio» que le «enerva especialmente» porque él estuvo al frente de Correos durante tres años y que entonces sabían que en la época de Navidad tenían que «reforzar la plantilla». «Los carteros son gente muy seria y necesitan refuerzos en el mes de julio para repartir récord de solicitud de voto por correo porque hay mas de un millón de votos sin repartir», ha reiterado.

«La culpa no es del señor Feijóo. Yo lo que quiero es que se repartan los votos. La dirección de Correos no ha gestionado bien la compañía y no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo es posible que hayan tardado semanas en discusiones entre la dirección y los sindicatos en ver cómo se incrementa la plantilla?», ha zanjado Alberto Núñez Feijóo.