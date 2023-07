El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un vídeo en el ecuador de la campaña electoral del 23J donde pide abiertamente el voto a «simpatizantes de Vox» y «muchos socialistas decepcionados» con Pedro Sánchez, siendo la vez que lo dice de forma más clara, con una apelación directa, sin ambages.

«Hola, hoy quiero dirigirme directamente a ti y no me importa lo que hayas votado otras veces, ni con que partido te sientas más identificado. Hoy quiero hablarte de aquello que nos preocupa a todos y en lo que todos estamos de acuerdo», empieza Feijóo el vídeo, pasando acto seguido a reseñar lo que comparte con esos votantes.

«Porque todos coincidimos -recalca- en que la ley del ‘sí es sí’ fue un enorme error que tuvimos que corregir; porque todos coincidimos en que no queremos un gobierno con 22 ministros, alguno de los cuales no sabemos ni a qué se dedican; porque todos coincidimos en que los independentistas no deben marcar las políticas de todo el país; porque todos coincidimos en que necesitamos un gobierno que se centre en las familias y los ciudadanos en vez de dedicarse a pelearse, a insultarse. Todos coincidimos en que España se merece una política mejor, que deje atrás para siempre los bloques, los bloqueos y las trincheras», subraya Feijóo en su enmienda a la totalidad a la política de Sánchez.

«Sin duda la mayoría de simpatizantes del PP, coinciden en esto, pero también sé que hay gente que votó a Ciudadanos que está de acuerdo con esto. Y sé que hay muchos socialistas decepcionados que están de acuerdo con esto. Y seguro que hay simpatizantes de Vox que quieren un cambio seguro y también están de acuerdo con esto», enfatiza el jefe de la oposición.

Quizá no somos tu partido, pero sí somos la solución. #EsElMomento de votar al Partido Popular. El #23J #VotaFeijóo pic.twitter.com/kDZ9z41RKM — Partido Popular (@ppopular) July 14, 2023

«Por eso hoy me dirijo directamente a ti para pedirte el voto el próximo 23 de julio. Quizá no somos tu partido, pero sí somos tu solución. Quiero una mayoría amplia que nos permita avanzar sin ataduras, superar para siempre los bloques y gobernar para todos desde la moderación, la estabilidad y el sentido común. Es el momento de votar al PP. Te pido tu confianza a mi proyecto. No te voy a fallar», apostilla Feijóo.

«Ganas de cambio»

Para los populares, tras llegar a la mitad de la campaña electoral y a sólo 9 días para «derogar el sanchismo», «cada día que pasa se palpa con más intensidad las ganas de cambio en la calle». «Tenemos un proyecto ilusionante, un gran equipo y ganas de transformar nuestro país. Ganas de cambio. Es imprescindible ir a votar», remarcan fuentes de la dirección del PP, que tiene centrada su estrategia en 18 provincias clave -como publicó OKDIARIO- para arañar el máximo de votos a Vox y PSOE y poder así no sólo ganar las elecciones, sino formar un gobierno en solitario.