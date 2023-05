Voto por correo para las elecciones generales 2023: plazos y cómo solicitarlo

El adelanto de la convocatoria de elecciones generales en España ya es una realidad, impulsada por Pedro Sánchez como medida para paliar el tsunami del Partido Popular en los comicios electorales y autonómicos del 28M. El presidente del Gobierno compareció en el día posterior al batacazo del PSOE en las urnas y anunció el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, fecha en la que muchos españoles estarán de vacaciones y tendrán que acudir a una herramienta, el voto por correo, para ejercer el derecho fundamental a ponderar en la votación al próximo Gobierno de España.

Muchos ciudadanos se preguntan a día de hoy cómo votar por correo en las elecciones generales, después de que habitualmente hayan podido acudir de forma presencial a las urnas. El panorama electoral en 2023 se dará de forma precipitada, pero también de manera poco habitual, ya que todos aquellos que habían planificado sus vacaciones para estas fechas deberán solicitar voto por correo de cara a las elecciones generales del 23J en España.

Pedir el voto por correo de cara a las elecciones no es una maniobra compleja, pero sí que los que no están acostumbrados deberán solicitar el voto por correo en 2023 para los comicios generales y tienen que saber cómo hacerlo y en qué plazos se puede solicitar para no quedar fuera de opción y tener que pasar al grupo de la abstención.

Cómo votar por correo en las elecciones generales

El trámite a realizar para votar por correo en las elecciones generales del próximo 23 de julio se deberá hacer de la misma manera que en los comicios previos, municipales y autonómicos, que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023 en toda España y que se solventaron con un triunfo sin paliativos del Partido Popular, del mismo tamaño que el fracaso del PSOE de Pedro Sánchez, quien se ha visto obligado a adelantar la convocatoria de elecciones generales al verano, momento en el que muchos ciudadanos tendrán que solicitar voto por correo.

Para votar por correo en las elecciones generales, habrá que recoger el impreso de solicitud de voto en las oficinas de Correos, donde estará disponible desde una fecha superior a un mes antes de las elecciones del 23J en España. La solicitud del voto por correo también se podrá realizar a través de internet, vía web, para lo que tendrás que autentificarte con el DNI electrónico o un certificado digital válido.

En el impreso de solicitud habrá que indicar la dirección postal a la que quieres que se envíe la documentación electoral y la Oficina del Censo Electoral te enviará a la dirección indicada la siguiente documentación:

Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a cada uno de los procesos convocados.

Sobre de votación para cada proceso.

Certificado de inscripción en el censo.

Sobre con la información de tu mesa electoral.

Hoja explicativa.

Una vez que hayas recibido la documentación, elige la papeleta de votación para cada proceso en el que vayas a votar e introdúcela en el sobre de votación correspondiente (o no incluyas papeleta si decides votar en blanco).

El sobre o sobres de la votación tendrá que ser introducido dentro del sobre en el que está escrita la dirección de la mesa electoral correspondiente al ciudadano que haya solicitado el voto por correo en las elecciones generales. No hay que introducir ningún documento acreditativo de tu identidad dentro del sobre de votación, porque en ese caso el voto se daría como nulo por la mesa. El sobre hay que llevarlo a una oficina de Correos y envíalo por correo certificado antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones, en este caso antes del 20 de julio de 2023. El envío es gratuito.

Fechas para solicitar voto por correo

En las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo de 2023, el plazo que se dio para pedir el voto por correo fue del 4 de abril al 18 de mayo. De cara a las elecciones generales del 23 de julio, el plazo tendrá que ser oficializado, pero el envío tiene que darse en todo caso antes del tercer día previo a la celebración de los comicios, que están fechados para el 23 de julio de 2023.