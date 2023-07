La Junta Electoral al rescate del Gobierno: amplía a mañana el voto por correo tras negárselo al PP

La Junta Electoral Central (JEC) ha aceptado ampliar el plazo para depositar el voto por correo hasta mañana viernes 21 de julio, a las 14 horas, porque así lo ha hecho en otras ocasiones y existen precedentes, como reveló OKDIARIO.

La semana pasada, el organismo electoral rechazó una petición del Partido Popular en el mismo sentido, alegando que, en virtud de los informes de la Oficina del Censo Electoral y de Correo, «las medidas» que estaban «adoptando ambos organismos para facilitar el ejercicio del voto por correo y los problemas que podría suscitar la modificación de los plazos establecidos para la solicitud y entrega del voto por correo» no procedía «adoptar ninguna otra medida adicional».

Sin embargo, Correos ha presentado en las últimas horas una solicitud para ampliar unas horas más la emisión del voto postal, cuyo plazo vencía este mismo jueves. También el PP y Vox habían presentado estos días otras iniciativas en el mismo sentido, ante el caos en la gestión del voto por correo.

Precisamente, los populares se remitían en su última petición a una de las alegaciones de Correos a su expediente, en las que, pese a no mostrarse partidario de ampliar el plazo, proponían que, en caso de hacerlo, no se alargarse más allá del viernes a las 14 horas.

Este jueves, no obstante, Correos ha pedido a la Junta Electoral ampliar el plazo para «facilitar la gestión de las reexpediciones de documentaciones electorales» a aquellos electores que se encuentran ya en sus destinos de vacaciones. Cabe recordar que, a día de hoy, 170.000 personas no disponen de las papeletas para votar, después de que los carteros no hayan podido localizarlos ya en su domicilio. Se debe, en su mayoría, a personas que han tenido que desplazarse a sus destinos de vacaciones sin haber recibido a tiempo la documentación solicitada. Estos paquetes electorales se encuentran pendientes de ser recogidos en las oficinas postales, pero el votante también puede solicitar el reenvío a una nueva dirección.

Como publicó OKDIARIO, la Junta Electoral ya había avalado en anteriores ocasiones una ampliación del plazo para depositar el voto por correo. Ocurrió, por ejemplo, en las elecciones generales de 2015 y las de 2019. En ambos casos, fue Correos quien tomó la iniciativa para reclamar que el plazo se ampliase hasta dos días antes de la celebración de los comicios.

En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, por ejemplo, la empresa pública postal se remitió al «incremento de las solicitudes del voto por correo», «la coincidencia con la campaña navideña» y los «recursos interpuestos contra la proclamación de candidaturas» -factores similares a los que ahora concurren- entre las razones para pedir más plazo.

Hasta ahora, y pese al caos por la gestión del voto por correspondencia, Correos no había tomado la iniciativa.

Más de 2,6 millones de personas han solicitado el voto por correo para las elecciones del 23 de julio. Una cifra récord que ha puesto de manifiesto las deficiencias en Correos para gestionar el proceso electoral.

La polémica por la gestión del voto por correo ha protagonizado la campaña. La semana pasada, tras informar este periódico de los retrasos en la entrega del voto por correo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo reclamó a los trabajadores de Correos que hicieran llegar estas papeletas «a pesar de sus jefes». Feijóo ha reclamado además la dimisión del director de Correos, Juan Manuel Serrano -estrecho colaborador de Pedro Sánchez-, al que ha tachado de «incompetente».

Los sindicatos también se han mostrado muy críticos con la gestión del proceso electoral por parte de la empresa pública. CCOO, CSIF y UGT han denunciado estos días la falta de personal para atender con diligencia el aluvión de solicitudes y han asegurado que los refuerzos prometidos no han llegado a las oficinas. Correos se ha defendido asegurando que ha contratado a 20.000 carteros más y ha ampliado los horarios de las oficinas. No obstante, parte de las contrataciones obedece a sustituciones por vacaciones y no a un refuerzo para las elecciones.