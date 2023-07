Rufián desnuda el sanchismo: «Les obligamos a indultar a 9 personas para no gobernar con Rivera»

En una sola frase durante el debate a 7 de este jueves en RTVE, el portavoz en el Congreso de los Diputados de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, desmontó el origen del sanchismo y cómo se gestó la coalición Frankenstein que le mantuvo en La Moncloa tras la doble cita electoral del año 2019. Sánchez necesitó entonces del apoyo de los diputados separatistas de ERC y de los proetarras de EH Bildu, en forma de abstención, para garantizarse la mayoría parlamentaria que le permitió lograr su primera y única presidencia salida de las urnas, y ahora, Rufián, ha verbalizado ante Patxi López cuál fue el precio exacto de aquel apoyo: el indulto a los nueve golpistas catalanes encarcelados por el 1-O.

Patxi López trataba de argumentar ante la popular Cuca Gamarra, parafraseando a Pedro Sánchez, que «la situación en Cataluña es ahora mejor que cuando ustedes gobernaban», afirmación que Gabriel Rufián quiso corregir inmediatamente: «No es cierto que la situación sea mejor, no es cierto. La situación es diferente». El portavoz separatista convertía de esta forma en falacia el repetido argumento socialista para defender su actuación con los responsables del fracasado golpe del 1 de octubre de 2017.

Pero fue más allá, Rufián le asestó un golpe definitivo al origen del sanchismo ante la perdida mirada de un Patxi López que no acertó a reaccionar. Le expuso Rufián: «Hemos conseguido cosas que ustedes no querían, por ejemplo, que nueve personas salgan de la cárcel, por votar». Y aún insertó un clavo más en el metafórico ataúd del origen de los pactos: «Se les obligó a hacerlo, porque ustedes, si no, hubieran gobernado con un tal Albert Rivera».

Explicitó de esta forma Gabriel Rufián cuál fue el precio que puso su formación, Esquerra Republicana, a su apoyo en forma de abstención para posibilitar la investidura exitosa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: sacar de la cárcel a los nueve condenados por el golpe del 1-O. Nada que ver con «la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española», las palabras con las que Pedro Sánchez justificó los nueve indultos concedidos a los golpistas. Rufián subrayó ante Patxi López que esa decisión no respondió más que al interés personal de Pedro Sánchez por asegurarse una investidura exitosa en el Congreso.

Y, como le recordó Rufián, el pacto con ERC indultos mediante era la única salida que tenía Pedro Sánchez para evitar tener que pactar con Ciudadanos, opción que la aritmética permitía tras la primera cita electoral de 2019 (cuando los de Rivera lograron 57 diputados) pero que Sánchez rechazaba de plano. El socialista prefirió armar la célebre coalición Frankenstein con el Podemos de Pablo Iglesias y el apoyo de separatistas y proetarras.