El Ibex 35 ha iniciado otra semana al alza con una subida del 0,29%, lo que lo sitúa en los 14.867,9 puntos en los primeros minutos de cotización este lunes, tras romper tres máximos la semana pasada. El selectivo madrileño logró terminar por encima de los 14.800,00 puntos, máximos no vistos en los últimos 17 años.

Los inversores estarán atentos a lo largo de la semana al vencimiento de la tregua arancelaria con China este martes. Otro dato importante en el punto de mira de los mercados será la publicación del dato de la inflación en Estados Unidos, que los analistas cifran en el 3,0%, muy lejos del objetivo que marca la Reserva Federal (Fed).

Además, también estarán atentos a las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos en Alaska (Estados Unidos) el próximo viernes para avanzar hacia un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladímir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estarán presentes.

Las empresas del Ibex 35

Las empresas que más suben en la apertura son la farmacéutica Rovi (+2,1%), IAG (+1%) y el fabricante de acero ArcelorMittal (+0,97%). Del otro lado, los que más retroceden en apenas los primeros minutos de cotización son Grifols (-1,8%), que hoy repartirá el dividendo a sus accionistas, e Indra (-1,3%), Acciona (-1,1%).

Mercados internacionales

El resto de las Bolsas en Europa arrancaron la semana bursátil con una leve revalorización en la primera hora de cotización. Entre ellos, el parqué de Milán sube en torno al 0,31% y supera al Ibex; Londres un 0,17% y París un 0,15%. Fráncfort volvió a cotizar plano en las primeras operaciones de la jornada de este lunes.

Por otro lado, las negociaciones geopolíticas que marcarán esta semana han desplomado los precios del petróleo, ante el optimismo de un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania después de más de tres años. El barril del Brent, la referencia europea, retrocedía un 0,53% hasta los 66,24 dólares, mientras que el barril del West Texas Intermediate (WTI), referencia de Estados Unidos acumulaba un 0,66% hasta los 63,46 dólares. Con respecto al mercado de divisas, el euro frente al dólar se situaba en 1,1671 billetes verdes. Por otro lado, el interés del bono a 10 años bajaba hasta el 3,253%.