En política, los detalles también cuentan. Y, aunque las urnas han sido las que han decidido el resultado de las elecciones generales del 29N, hay un accesorio que ha llamado la atención durante la campaña y que merece una lectura desde el universo lifestyle: el reloj de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular, que ha conseguido imponerse en los comicios y convertirse en el ganador de la noche electoral, ha apostado por una pieza muy alejada de los grandes relojes de lujo. Se trata de un Briston Clubmaster Sport Chrono, un modelo de inspiración deportiva cuyo precio ronda los 380 euros.

Una elección que contrasta con la de su principal adversario político. Pedro Sánchez ha lucido un Longines Présence automático, un reloj suizo de estética clásica y esfera blanca cuyo valor de referencia ronda los 1.600 euros. Dos firmas, dos países de tradición relojera y dos maneras muy diferentes de entender un accesorio que, en el caso de los políticos, también forma parte de su imagen pública.

El Briston de Feijóo: diseño francés y acetato italiano por menos de 400 euros

El reloj que ha llevado Feijóo es un Briston Clubmaster Sport Chrono, una pieza de una firma francesa fundada en 2013 que ha encontrado su identidad en los diseños de inspiración vintage y deportiva. Su precio, en torno a los 380 euros para la versión Alpine Hunter, lo sitúa en una franja bastante accesible dentro del mercado relojero.

Su rasgo más reconocible está en la caja, fabricada en acetato de celulosa italiano, un material habitual también en las monturas de gafas de calidad. La forma cuadrada, con las esquinas redondeadas, rompe con la silueta tradicional de los relojes de vestir y le aporta una personalidad muy reconocible.

En su interior incorpora un movimiento de cuarzo japonés, mientras que su función cronógrafo permite medir intervalos de tiempo. La correa de nailon tipo NATO refuerza su estética deportiva y militar, alejada de las pulseras metálicas o de piel que suelen acompañar a los modelos más clásicos.

Es, en definitiva, un reloj pensado para un uso informal, con una combinación de materiales y acabados que busca diferenciarse sin necesidad de recurrir a metales preciosos ni a precios de varios miles de euros.

El Longines de Sánchez: tradición relojera suiza y estética clásica

En la muñeca de Pedro Sánchez, por el contrario, hemos visto un Longines Présence automático. La firma suiza, fundada en 1832, es una de las casas relojeras históricas del sector y tiene en la elegancia clásica una de sus principales señas de identidad.

El modelo Présence responde precisamente a esa filosofía. Su esfera blanca, los números romanos, la caja redonda de acero pulido y la correa de piel negra configuran una estética atemporal, muy vinculada a los relojes de vestir. A diferencia del Briston de Feijóo, funciona mediante un mecanismo automático, que aprovecha el movimiento de la muñeca para mantener el reloj en marcha.

Su valor de referencia se sitúa alrededor de los 1.600 euros, aunque conviene precisar que este modelo ya no figura en el catálogo actual de Longines, por lo que no dispone de un precio oficial de venta vigente.

En una campaña en la que cada aparición pública se analiza al detalle, también las elecciones de estilo ofrecen información sobre la imagen que proyectan sus protagonistas. Y, en esta ocasión, el Briston de Feijóo se ha convertido en uno de esos detalles que acompañan la crónica de una noche electoral que termina con el líder popular como ganador de las elecciones del 29N.