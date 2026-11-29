Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 no solo decidirán qué partido consigue más votos y diputados, sino también qué candidatos tendrán posibilidades de llegar a la Moncloa. Si ninguna formación consigue los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, los acuerdos entre partidos serán determinantes para formar gobierno. El pactómetro permite introducir los resultados de cada candidatura, combinar sus representantes y comprobar qué alianzas parlamentarias podrían reunir los apoyos suficientes para una investidura.

El pactómetro de las elecciones generales 2026: calcula los posibles pactos

Una vez conocido el reparto de escaños, una de las principales preguntas será qué partidos pueden ponerse de acuerdo para conseguir la presidencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 representantes, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 176 diputados.

La herramienta permite seleccionar distintas formaciones políticas y sumar sus diputados para comprobar si alcanzan la mayoría necesaria. De esta manera, los usuarios pueden probar diferentes combinaciones y conocer cuántos escaños faltan para conseguir una mayoría parlamentaria.

¿Cuántos escaños hacen falta para gobernar en España?

La Constitución establece dos posibilidades para que un candidato consiga la confianza del Congreso durante la investidura:

Primera votación : necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos favorables de los 350 diputados.

: necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos favorables de los 350 diputados. Segunda votación: se celebra 48 horas después y basta con conseguir más votos a favor que en contra.

Esto significa que no siempre es imprescindible reunir 176 apoyos. En una segunda votación, las abstenciones pueden resultar determinantes porque no se contabilizan como votos negativos.

¿Qué pactos pueden sumar mayoría absoluta tras el 29-N?

El nuevo reparto de diputados permitirá conocer qué combinaciones de partidos alcanzan los 176 escaños. El resultado de la calculadora dependerá de los representantes obtenidos por cada candidatura y de los apoyos que sus diputados estén dispuestos a ofrecer.

Los posibles acuerdos no tienen por qué limitarse a dos formaciones. En un Congreso fragmentado, varias candidaturas pueden necesitar negociar conjuntamente para conseguir una mayoría suficiente.

¿Qué pasa si ningún partido consigue formar Gobierno?

Si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, pueden proponerse nuevos aspirantes y celebrarse otras votaciones de investidura. El artículo 99 de la Constitución establece que, si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato haya sido investido, el rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones.

Por lo tanto, el resultado del 29-N será el punto de partida de las negociaciones políticas que determinarán la composición del próximo Gobierno.