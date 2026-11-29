Llegando al final de la jornada electoral, la participación registrada llega al 68,15% del electorado, superando en más de 15 puntos a la participación de las elecciones del 23 de julio de 2023. Hace tres años, a la misma hora, la participación registrada era de un total de 53,13% del censo. Las elecciones generales de España del 23 de julio de 2023 (23-J) estuvieron marcadas por una convocatoria adelantada inesperada, un giro en el mapa autonómico y municipal previo y la peculiaridad de celebrarse por primera vez en pleno verano.

Cuál fue la participación en las elecciones generales de 2023

La ciudadanía recurrió masivamente al voto por correspondencia, marcando un récord histórico con 2.471.935 votos emitidos por esta vía, y la participación final en territorio nacional alcanzó el 70,40 %. El PP ganó las elecciones en votos y escaños (137 diputados tras el recuento del voto exterior y mayoría absoluta en el Senado), seguido muy de cerca por el PSOE (121 escaños), Vox (33) y Sumar (31).

Las comparativas de participación entre el 29-N y el 23-J han destacado por el aumento de esta:

Avance de participación a las 14:00 horas : 40,48 % en el 23-J (2023) frente al 45,75 % en el 29-N (2026), lo que supone una subida de +5,27 puntos.

: 40,48 % en el 23-J (2023) frente al 45,75 % en el 29-N (2026), lo que supone una subida de +5,27 puntos. Avance de participación a las 18:00 horas : 53,13 % en el 23-J frente al 67,71 % – 68,1 % en el 29-N, registrando un incremento de entre +14,6 y +15 puntos.

: 53,13 % en el 23-J frente al 67,71 % – 68,1 % en el 29-N, registrando un incremento de entre +14,6 y +15 puntos. Participación final (voto nacional al cierre) : 70,40 % en el 23-J, mientras que el dato del 29-N permanece pendiente del cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas.

: 70,40 % en el 23-J, mientras que el dato del 29-N permanece pendiente del cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas. Voto por correo : 2.471.935 votos emitidos en el 23-J frente a 1.012.033 votos admitidos en el 29-N, lo que representa 1.459.902 votos menos por correspondencia.

: 2.471.935 votos emitidos en el 23-J frente a 1.012.033 votos admitidos en el 29-N, lo que representa 1.459.902 votos menos por correspondencia. Censo electoral total: 37.469.458 electores llamados a las urnas en el 23-J frente a 38.616.949 en el 29-N, un aumento de 1.147.491 electores.

El 23-J

En un primer momento, Alberto Núñez Feijóo fue propuesto inicialmente por el rey Felipe VI para ser el presidente del gobierno. A pesar de ello, no logró reunir los apoyos suficientes en el Congreso (contó con PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, quedándose a cuatro votos de la mayoría).

Posteriormente, en noviembre de 2023, Pedro Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno, formando un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar con el respaldo del parlamento de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, en un acuerdo marcado por la negociación de la ley de amnistía.