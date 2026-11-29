A las 18:00 de la tarde, la participación registrada es de 68,15%, lo que significa que ha aumentado 15 puntos con respecto a los últimos comicios, del 23 de julio de 2023. Hace tres años, a esta misma hora, la participación registrada era de un total de 53,13% del censo. La diferencia entre ambas elecciones supone casi 6 millones más de votantes en esta ocasión.

La Comunidad de Madrid, que es la tercera en número de escaños a repartir con un total de 38 escaños de los 350 que componen el Congreso de los Diputados, registra un aumento de la participación del 19% con respecto a las cifras de 2023. A las 18:00 h había votado el 72,69% del censo.

La participación en Andalucía, que es la Comunidad Autónoma que más escaños otorgará tras estas elecciones, con un total de 60 escaños, sube en todas las circunscripciones por encima de los 10 puntos porcentuales. De hecho, Sevilla es la más destacada en participación, con un aumento de casi un 16% con respecto a las cifras que se alcanzaron en 2023.

Huelva y Almería le siguen de cerca con un aumento de la participación del 14,48% y 14,17%, respectivamente. A continuación se sitúan Granada, Cádiz y Málaga ( suben 13,83%, 13,08 y 12,95%, respectivamente). El menor aumento registrado de participación en las provincias andaluzas se produce en Jaén, con un 10,41% en total.

Por su parte, Cataluña y el País Vasco siguen destacando por la fuerte subida que han registrado en la participación. Concretamente en Cataluña, donde se deciden 48 escaños, el aumento más elevado se registra en Barcelona, con un 18,25% más que en los últimos comicios de 2023, con un total de 2.784.151 votos depositados hasta las 18:00 h. Le siguen las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona, con aumentos del 17,48%, 16,69% y 15,59%, respectivamente.

En el País Vasco, por otra parte, Álava se destaca como la circunscripción donde más aumenta la participación, con una subida de 19,35% con respecto a 2023, seguida de Vizcaya, con 16,73% más de votantes y, finalmente, Guipúzcoa, donde han votado un total de 386.894 personas a las 18:00 h, lo que supone una subida del 16,13% con respecto a las elecciones generales de julio de 2023.