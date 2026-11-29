En la primavera de 1878, Thomas Edison publicó una lista de lo que iba a servir su última invención. Uno de los usos era muy concreto. Una muñeca capaz de hablar, cantar, llorar o reír, prometida para las navidades siguientes.

El invento era el fonógrafo, y la lista apareció en la North American Review, una revista que hoy se puede consultar digitalizada.

Para entonces el aparato llevaba medio año en esa patente, y más tiempo en otras solicitudes suyas. Edison presentó esta el 24 de diciembre de 1877, y en el texto remite a dos anteriores, de marzo y de agosto de aquel año.

La patente de diciembre

La oficina de patentes de Estados Unidos concedió la número 200.521 el 19 de febrero de 1878. El titular figura como Thomas A. Edison, de Menlo Park, Nueva Jersey.

Tras la fórmula de rigor, el texto explica para qué sirve el aparato. Su objeto es «registrar en caracteres permanentes la voz humana y otros sonidos». La idea es que puedan reproducirse y volver a oírse más adelante.

El párrafo que describe la pieza principal es escueto. Un cilindro con un surco helicoidal tallado de extremo a extremo, a razón de diez surcos por pulgada, aunque el propio texto dice «digamos». Encima va el material donde se marca la huella, preferiblemente hoja metálica.

Hay una frase que explica por qué lo creía posible. Tras una larga serie de experimentos, dice, descubrió que un diafragma movido por la voz humana no da vibraciones superpuestas, salvo en casos raros. Cada vibración es separada y distinta, al contrario de lo que se suponía.

El artículo de junio

El artículo, titulado El fonógrafo y su futuro, ocupa varias páginas del número de mayo y junio. Edison lo escribe en tercera persona, llamándose a sí mismo el autor.

Las primeras líneas miden el tamaño del asunto. De todas sus invenciones, dice, ninguna ha despertado una atención tan profunda en el mundo civilizado.

En el párrafo siguiente aparece el ruido que había alrededor del invento. De tanta opinión conjetural y profética difundida por la prensa, escribe, el público corre el riesgo de acabar confundido.

También avisa de que no piensa dejarse llevar. Se propone ceñirse a lo real y lo probable. El trabajo de señalar lo posible se lo deja a la prensa y al mundo científico.

Cinco cosas por hechas

Antes de la lista de usos enumera lo que da por conseguido. Lo primero, capturar toda clase de ondas sonoras, hasta entonces calificadas de fugitivas, y retenerlas de forma permanente.

Lo segundo, reproducirlas con todas sus características originales y cuando se quiera. Sin la presencia ni el consentimiento de la fuente, y pasado el tiempo que sea. Lo tercero, transmitirlas en forma material por los canales ordinarios del comercio.

Lo cuarto es multiplicarlas y conservarlas indefinidamente, exista o no la fuente que las produjo. Y la quinta la escribe así: la captación de sonidos «con o sin el conocimiento o el consentimiento de la fuente que los origina».

Cartas habladas por correo

La utilidad principal del aparato, insiste, iba a ser escribir cartas y dictar. El modelo que estaba terminando llevaba un disco plano con surco en espiral. Debajo iba un mecanismo de relojería.

Los surcos iban muy juntos para ganar longitud por pulgada. Un cálculo ajustado, escribe, da unas 40.000 palabras por hoja metálica.

Las hojas medían diez pulgadas de lado. Costaban tan poco que, según él, cabía gastar una entera en cien palabras. Colocarla o retirarla llevaba diez o quince segundos.

Para enviarla por correo pensaba que haría falta un sobre especial. Tampoco había decidido cuántos surcos por pulgada convenían, y pensaba experimentar para dar con la medida.

Libros para quien no lee

Entre los usos probables aparecen los libros leídos en voz alta. Edison piensa en los asilos de ciegos, en los hospitales y en la habitación del enfermo.

Piensa también en quien tiene los ojos y las manos ocupados en otra cosa. Y en el gusto de oír un libro leído por un buen declamador, y no por un lector corriente.

También hace la cuenta de lo que costaría grabar uno de esos libros. Una hoja de registro puede repetir ese libro entre cincuenta y cien veces. El precio, dice, pagaría de sobra al lector original por la dificultad algo mayor de leerlo en voz alta ante el fonógrafo.

Para la enseñanza lo veía igual de claro. El pasaje difícil se lee bien una sola vez. Después el alumno solo tiene que acudir a su fonógrafo.

El archivo de la familia

Hay un apartado dedicado a lo que llama el registro familiar. Sirve para conservar los dichos, las voces y las últimas palabras del miembro de la familia que se muere. También las de los grandes hombres.

Para ese uso, afirma, el fonógrafo «superará sin duda a la fotografía».

De ahí sale otra idea, la de los libros fonográficos. Un libro de 40.000 palabras en una sola placa metálica de diez pulgadas de lado. Se escucharía donde hoy no se lee nada, y serviría para conservar las lenguas.

Juguetes, relojes y teléfono

Antes de llegar a los juguetes, el artículo pasa por la música. De la voz de la cantante Adelina Patti dice que lo único que falta para reproducirla en toda su pureza es la cuestión del timbre, y que ni siquiera eso falta del todo.

Después llega la muñeca que habla, canta, llora o ríe, prometida para las navidades siguientes. Y toda clase de animales y juguetes mecánicos con su sonido propio.

Los relojes de la casa también tienen su propio párrafo. El reloj fonográfico, escribe, te dirá la hora, te llamará a comer y «mandará a tu novio a casa a las diez». Tras ellos despacha la publicidad en tres líneas.

La lista no acaba en los juguetes. El apartado siguiente habla de conservar las voces, y no solo las palabras, de los grandes oradores para las generaciones futuras.

Y el último, dice, va en otra dirección: el fonógrafo perfeccionará el teléfono y revolucionará los sistemas de telegrafía de entonces. Ahí cierra preguntándose si la economía de tiempo o de dinero puede ir más lejos que «aniquilar el tiempo y el espacio, y embotellar para la posteridad la mera palabra del hombre».

Conviene no leer el artículo como un cambio de aparato respecto a la patente. La patente reivindica el cilindro con surco helicoidal, pero ya describe también una placa giratoria con surco en espiral y el movimiento por relojería. Lo que hace Edison en la revista es elegir el disco para el modelo comercial que estaba terminando.

El texto citado es el que Edison publicó en la North American Review de mayo y junio de 1878, digitalizada por Internet Archive. La patente es la número 200.521 de Estados Unidos, de febrero de 1878. Las traducciones son propias.