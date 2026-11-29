Tener una radio en casa en España costaba cinco pesetas al año, pero no al comprarla. Era lo que había que pagar por la licencia para usarla.

Si el aparato estaba en un café, un hotel, un restaurante o una empresa, la cifra se multiplicaba por diez. Cincuenta pesetas al año, por años naturales completos.

Esa cuenta figura en el artículo 39 del reglamento de la radio que España aprobó en 1924, y se puede leer entera en la colección histórica de la Gaceta de Madrid.

Una real orden de junio

La norma es una real orden del 14 de junio de 1924, publicada en la Gaceta del día siguiente.

Lo que aprueba es el Reglamento para establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas particulares. Lo había presentado la Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos, y la propia orden manda publicarlo «con carácter provisional».

El reglamento reparte el trabajo entre dos sitios. La Dirección General de Comunicaciones concede, y una Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación vigila.

Cinco clases de emisora

El texto empieza por ordenar el terreno. Divide las estaciones transmisoras en cinco categorías, y cada una tiene sus reglas.

La primera es para la enseñanza en centros oficiales, y no paga canon alguno. La segunda, para ensayos y experiencias de entidades o personas españolas. La tercera, para comunicar entre sí dos o más puntos de un mismo dueño.

La cuarta es la que nos interesa, la de difusión. La quinta es la de los aficionados, y es la que más pide al solicitante.

El peticionario debía poseer el título de radiotelegrafista de primera o de segunda clase, o el de radiotelefonista de primera. Valía también ejercer una profesión que lo capacitara a juicio de la Dirección General. Es decir, que sirviera para responder del buen funcionamiento de la estación.

Su zona de longitud de onda estaba comprendida entre 0 y 120 metros. Su potencia máxima era de medio kilovatio a más de 50 kilómetros de una estación oficial o de servicio público. Más cerca de esa distancia bajaba a 100 vatios.

Pagaban al Estado dos pesetas por vatio y año, por años completos, el 1 de enero.

Ocho kilovatios de tope

A las emisoras particulares de radiodifusión el reglamento les pone un techo de potencia: «ocho kilovatios, medidos en el generador». Las oficiales podían emplear la potencia adecuada al objeto que se propusieran, con la onda entre 1.550 y 1.650 metros.

También les tasa el sitio en el dial. Las longitudes de onda tenían que estar entre 300 y 440 metros, y entre 460 y 500.

Ninguna de estas emisoras podía ponerse en marcha sin un reconocimiento previo de un funcionario designado por la Dirección General. Y una vez en marcha, las emisoras privadas quedaban intervenidas de modo permanente por un funcionario del Cuerpo de Telégrafos.

Otra condición afectaba a lo que se oía. Solo en casos especiales se permitía emplear idiomas extranjeros en el servicio.

Lo que se podía emitir

El artículo 22 enumera los contenidos, y la lista parece una parrilla. Boletín oficial de noticias, boletín meteorológico, cotización oficial de la Bolsa, conferencias de interés social o educativo, artículos literarios, conciertos musicales y noticias de prensa.

Cabían además los artículos de propaganda industrial y todo lo que tuviera carácter cultural, recreativo, moral o de interés comercial. La publicidad, en cambio, estaba racionada.

Las concesionarias podían dedicar «cinco minutos como máximo para anuncios por cada hora de servicio…». El Estado se reservaba fijar en cada caso el impuesto sobre esa propaganda.

Lo que no podían hacer era sustituir al telégrafo. Quedaba prohibido transmitir mensajes a un particular o a una entidad que tuvieran carácter de servicio telegráfico o telefónico ordinario.

Nada de privilegios

El reparto de horas y frecuencias tenía su propia regla, y el reglamento la justifica por escrito. «No debiendo ser objeto de un privilegio este medio de difusión cultural», no se aceptaban peticiones que impidieran la concurrencia de otros.

De ahí sale el límite: a un mismo solicitante no se le daba más de una longitud de onda dentro de la misma hora. La unidad de concesión era el kilovatio-hora por semana.

Las concesiones duraban entre dos y diez años. El concesionario tenía ocho días para depositar una fianza en la Caja General de Depósitos y seis meses para dejar montada la instalación.

A los tres meses pasaba una inspección a comprobar si había trabajos. Si no los había, la concesión quedaba anulada y la fianza, perdida.

La licencia del oyente

Quien solo quería escuchar iba a la oficina de Telégrafos de su localidad. La concedía el jefe de Telégrafos de la localidad, y en todas las oficinas telegráficas esperaban los impresos, modelos 1 y 2. Donde no había estación de Telégrafos, se pedía al jefe provincial.

En la instancia había que decir qué clase de estación se iba a instalar y dónde, con detalle suficiente para saber qué perturbaciones podía ocasionar en las proximidades.

El canon anual era, dice el artículo 39, de «cinco pesetas y de 50 pesetas cuando se instalen en lugares de uso público, como cafés, hoteles, restaurantes…». Construir y vender receptores, en cambio, era libre.

Un receptor que emplease procedimientos capaces de perturbar a las estaciones próximas tenía los días contados. La Dirección General lo comprobaba por su cuenta o a instancia de parte. Después apercibía al dueño para que hiciera la modificación.

A la segunda vez se acabó: caducaba la concesión y la estación pasaba a tratarse como clandestina. Tampoco podían las receptoras servir para una nueva retransmisión por otra estación nacional emisora. Hacía falta la autorización previa de la de origen.

La cláusula de los ocho meses

El artículo 47 pone fecha a su propio fracaso. Le da ocho meses al invento desde el día de la publicación.

Pasado ese plazo, si el servicio no satisfacía los anhelos del público por deficiencias técnicas o por mediocridad de los programas, los oyentes tenían la palabra. Debían manifestarlo por escrito a la Dirección General de Comunicaciones más de la mitad de los poseedores de licencia de receptor.

Con esa carta encima de la mesa cabía formar un consorcio con las empresas del ramo. Su concesión llevaba condiciones: admitir en cualquier momento a cuantos industriales o comerciantes de artículos radiotelefónicos lo desearan, sin privilegio alguno para los socios fundadores.

El pago venía de un impuesto sobre los aparatos receptores y las válvulas termoiónicas. Hasta el diez por ciento de su valor en factura si el material era de producción nacional, y hasta el veinticinco si venía de fuera. Del total de ese impuesto, el Estado se reservaba el diez por ciento.

Se sumaba un abono anual por receptor, cobrado como suplemento de la licencia, que no podía pasar del doble de esta. El canon de la licencia seguía siendo íntegro para el Estado, y el consorcio quedaba obligado a levantar al menos cuatro estaciones.

El reglamento citado se publicó en la Gaceta de Madrid del 15 de junio de 1924, número 167, que recoge la real orden del día 14 y el articulado completo. El facsímil procede de la colección histórica de la Gaceta, en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.