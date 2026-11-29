A comienzos de septiembre de 1821, un antiguo encuadernador a punto de cumplir treinta años consiguió que un alambre girase alrededor de un imán. Michael Faraday llevaba desde mayo de superintendente de la casa y el laboratorio de la Royal Institution, en Londres. Acababa de hacer un gran descubrimiento sobre la rotación electromagnética.

Semanas después, entre los científicos de Londres se decía que la idea no era suya. Era de William Hyde Wollaston, el primero que había concebido esa rotación.

En abril, acompañado por Humphry Davy, Wollaston había probado en ese mismo laboratorio a hacer girar un alambre sobre su propio eje. No lo consiguió, y Faraday, que no estaba allí, se enteró después por la conversación.

El episodio está contado con las cartas de los protagonistas en la biografía que Henry Bence Jones publicó en 1870.

Las cuatro acusaciones

El 8 de octubre Faraday escribió a su amigo Stodart para pedirle que le consiguiera una entrevista con Wollaston. La carta arranca reconociendo el ruido. Dice que oye cada día más de esos sonidos que para él son susurros, pero que sospecha que entre los científicos se hablan en voz alta.

Después enumera de qué se le acusa, en cuatro puntos. De no reconocer lo que aprendió ayudando a Davy en sus experimentos sobre ese asunto, de ocultar la teoría y las ideas de Wollaston y de meterse en el tema mientras el otro trabajaba en él.

El cuarto cargo de la lista es el gordo. Tomar deshonrosamente sus pensamientos y seguirlos, sin reconocerlo, hasta los resultados.

Lo que escribe a continuación vale para los cuatro. Hay algo degradante en todas estas acusaciones, dice. Si la última fuera cierta, siente que no podría seguir en los términos en que está con su amigo ni con ninguna persona científica.

Y ahí está la línea que sostiene la carta entera. «My love for scientific reputation is not yet so high as to induce me to obtain it at the expense of honour», escribe. Su amor por la reputación científica, traducido, no es aún tan alto como para inducirle a obtenerla a costa del honor.

Lo que admitió por escrito

No se declara impecable en ninguna de las dos cartas. Su biógrafo recoge entrecomilladas las palabras con las que explicó el fallo de procedimiento. El trabajo se publicó sin ninguna alusión a las opiniones e intenciones de Wollaston por un error de juicio.

A Stodart le escribe también cuánto le pesa la precipitación con que imprimió el texto. Davy y el propio Stodart lo saben, añade.

Había intentado ver a Wollaston antes de publicar, cuenta el libro, para pedirle permiso para citar sus ideas, pero estaba fuera de Londres.

Lo que no admite es el robo. Sobre el tercer cargo asegura que no tenía la menor idea de que Wollaston estuviera trabajando en aquello, y que de haberlo pensado nunca habría intentado nada. Del cuarto escribe tres palabras: no es cierto.

Para defenderse tenía además un argumento puramente técnico. Faraday hizo girar el alambre alrededor del imán, pero nunca sobre su propio eje. Y eso era justo lo que esperaba conseguir Wollaston; lo logró Ampère más tarde.

La carta al otro

El 30 de octubre, tres semanas después de la primera, escribió él mismo a Wollaston. Le cuenta que volvió de una temporada en el campo y se encontró con lo que se decía. Que no se había comportado con honradez, y que el agravio era para él.

Que quiso verlo enseguida, añade, pero que sus amigos se lo desaconsejaron.

Después le pide la cita encadenando razones, una detrás de otra. Que puede limpiar su nombre, que le debe favores, que le respeta. Que quiere librarse de impresiones infundadas y, si ha hecho algo mal, disculparse.

En la misma carta hay un detalle que lo retrata. Le ofrece regalarle uno de los aparatos de rotación que había construido en miniatura, como muestra de respeto sincero.

Lo que contestó Wollaston

Conviene saber que Wollaston nunca acusó a Faraday de nada. Lo deja claro en su respuesta, fechada hacia el 1 de noviembre, que el libro también reproduce.

«You seem to me to labour under some misapprehension of the strength of my feelings upon the subject», le escribe. A su juicio, Faraday exagera lo que él siente sobre el asunto.

Y sigue: «As to the opinions which others may have of your conduct, that is your concern, not mine». En cuanto a las opiniones que otros tengan de su conducta, eso es cosa suya y no mía.

El final de la nota tiene una sequedad casi cómica. Le dice que, si desea conversar y puede pasarse a la mañana siguiente entre las diez y las diez y media, lo encontrará seguro. Nombra esa hora porque debe salir de casa antes de las once.

Dos años después

Bence Jones cuenta que Faraday consiguió la entrevista y que, en apariencia, todo quedó aclarado con una exposición veraz de los hechos. La acusación, escribe, pareció morir por un tiempo.

La acusación no murió. Dos años más tarde, cuando lo propusieron para la Royal Society, volvió a estallar. Y esta vez el adversario estaba dentro de casa: que Davy se opuso activamente a su elección, escribe el biógrafo, es tan cierto como triste.

El propio Faraday contó a un amigo cómo fue. Davy le dijo que retirase su candidatura y él respondió que no la había puesto él, sino sus proponentes, que no iban a retirarla. Entonces Davy le dijo que, como presidente, la retiraría él.

Al final, lo que las cartas enseñan no es el descubrimiento, que vino solo. Es lo que hizo el sospechoso con la sospecha.

La puso por escrito en cuatro puntos, admitió lo que había hecho mal y fue a buscar al hombre al que supuestamente había agraviado para hablarlo cara a cara.

Las cartas citadas se reproducen en «The Life and Letters of Faraday», de Henry Bence Jones, volumen I, Londres, 1870, digitalizado por Internet Archive, con la carta a Stodart a partir de la página 339 y la dirigida a Wollaston en la 343, seguida en la 345 de la respuesta de este. Las traducciones son propias.